《異動股》傳李嘉誠退休長和系微軟，收市後業績記者會成焦點

《經濟通通訊社１６日專訊》長和系內四家公司長和（００００１）、長建（０１０３８）

、長實（０１１１３）以及電能（００００６）破天荒齊齊於今日放榜，四股份現價微軟，未見

太大波動，當中長實走低０﹒５７％，報６９﹒５元；成交約９１萬股，涉資６３２８萬元。

市場猜測集團將有重大宣告，關注長和主席李嘉誠會否公布退休大計，今早李嘉誠透過電話

回覆傳媒，指將留待下午業績記者會時，才向傳媒發表講話。

表列長和系相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長和 （００００１） ９８﹒２５元 跌０﹒３５％

電能實業（００００６） ６８﹒９０元 跌０﹒０７％

和記電訊（００２１５） ２﹒７６元 升０﹒３６％

長江生命（００７７５） ０﹒５９元 跌１﹒６７％

置富產業（００７７８） ９﹒３８元 跌０﹒１１％



長江基建（０１０３８） ６６﹒５０元 跌０﹒０８％

長實集團（０１１１３） ６９﹒５０元 跌０﹒５７％

ＴＯＭ （０２３８３） ２﹒２０元 跌０﹒９０％

港燈 （０２６３８） ７﹒４０元 無升跌

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