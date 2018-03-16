  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2018 12:45

《午市前瞻》港股受中美貿易戰升溫拖累，料短期難突破３１９００

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美股昨日表現反覆，新任白宮首席經濟顧問庫德洛
（Ｌａｒｒｙ　Ｋｕｄｌｏｗ）暗示聯儲局應減慢加息步伐，消息一度帶動道指反彈近３００點
兼重上二萬五，但其後有檢察官要求特朗普交出部分與俄羅斯有關文件，市場再度對「通俄門」
事件感到不安，道指最終升幅收窄至１１５點，報２４８７３。標指及納指則微跌２點及１５點
，報２７４７及７４８１。
　　港股夜期及ＡＤＲ跟隨外圍下挫，恆指今早低開１７８點，開市不久跌幅一度擴至２０３點
，低見３１３３７，但已是半日最低位，其後在平保（０２３１８）再續反彈兼重上９０關，加
上匯控（００００５）見回升，港股一度反彈最多不足１０點，高見３１５４９，惟其他重磅股
表現牛皮，港交所（００３８８）更挫逾２％，大市升勢未能延續，最終半日跌９８點或
０﹒３１％，報３１４４２，距離５０天線（３１３６３）僅逾百點。半日總成交６１８億元。
　　國指跌７６點或０﹒６％，報１２６４３點。滬指跌３點，報３２８７點。

＊內房回勇碧桂園領漲藍籌，長和系即將放榜＊

　　內房股回勇，碧桂園（０２００７）升３﹒４１％，報１６﹒３６元，為半日表現最好藍籌
。佳兆業（０１６３８）則跑贏所有內房，急漲８﹒２６％，報４﹒５９元。世茂房地產
（００８１３）揚６﹒７％，報２３﹒１５元。中海外（００６８８）升０﹒５４％，報
２８﹒０５元。華潤置地（０１１０９）走高０﹒１８％，報２８﹒５元。
　　太古（０００１９）獲野村唱好，評級由「減持」上調至「中性」，目標價由７１﹒７元升
至８３﹒９元，但僅較現價高逾１％，半日升１﹒９２％，報８２﹒４元。其他綜合企業股，聯
控（０３３９６）半日急升６﹒９８％，報２７﹒６元。復星國際（００６５６）升
１﹒０４％，報１７﹒４２元。
　　長和系今日放榜，市場同時關注關注長和主席李嘉誠會否公布退休大計，長和
（００００１）中午跌０﹒３６％，報９８﹒２５元。電能（００００６）半日收市後放榜，全
年多賺２９﹒６％至８３﹒２億元，半日無升跌，報６８﹒９５元。長建（０１０３８）全年多
賺６﹒４％至１０２﹒６億元，揚０﹒０８％，報６６﹒６元。長實（０１１１３）僅漲
０﹒１４％，報７０元。和電（００２１５）揚１﹒０９％，報２﹒７８元。

＊平保獲高盛唱好，聯通昨放榜後今逆市向好＊

　　平保獲高盛首予買入評級，目標價１１３元，早段一度漲２﹒２％兼重上
９０關，高見９０﹒９元，惟半日僅升１﹒０７％，報８９﹒９元。太保（０２６０１）跑贏同
業兼半日表現最好國指成分股，漲２﹒５％，報４１﹒１元。其他內險股弱勢，國壽
（０２６２８）跌１﹒０７％，報２３﹒１元。太平（００９６６）挫２﹒２９％，報
２９﹒８５元。
　　重磅股方面，港交所挫２﹒２１％，報２８３﹒２元，為半日表現最差藍籌。匯控逆市反彈
０﹒８５％，報７７﹒０５元，重上１０天線（７６﹒５８元）。騰訊（００７００）軟
０﹒０４％，報４６８﹒４元。友邦（０１２９９）軟０﹒６７％，報６６﹒７元。中移動
（００９４１）跌０﹒１４％，報７１﹒８５元。
　　聯通（００７６２）昨放榜，純利１８﹒２８億元人民幣，增１﹒９２倍，半日升
１﹒８９％，報９﹒７２元。中電信（００７２８）升０﹒３％，報３﹒３６元。

＊曾永堅：賓仕已「炒過龍」，３元以下追入宜先獲利＊

　　協同博勤金融集團行政總裁曾永堅對《經濟通通訊社》表示，預期港股在短期內會保持上落
市，主要受制於中美之間的貿易戰升溫，美國此次的關稅徵收針對中國，影響其高增值產品的出
口，相對前一次的貿易戰憂慮，是次對港股的利淡影響較大。
　　另一方面，下周有多間中資大企業放磅，包括騰訊、平保等，市場亦普遍預期業績表現會理
想，將會是短期內對港股的利好因素。料港股短期內在
３１０００能見支持，但難以突破３１９００水平。
　　熱炒的半新股賓仕國際（０１７０５）今早急回，曾氏指考慮該股的盈利能力、所屬行業和
優勢等層面後，認為該股已「炒過龍」，表示若然是ＩＰＯ中籤，或是３元以下已追入的投資者
，已經應該「見好就收」，宜先行獲利。（ａｌ、ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道16/03/2018
【賈戲誰做】「孫大聖」退出樂視再跌停 Fight到最後仍未解
生財有道16/03/2018
真的退休了？李嘉誠：下午才發表講話
國際動態16/03/2018
美玩具反斗城銷售弱 申請破產
剖析天下15/03/2018
【Fire Man】「五大鷹派」上位 侵侵劍指中國
中國故事15/03/2018
【支付暗戰】銀聯或「收編」兩移動支付巨頭 央媽將實現全掌控
國際動態15/03/2018
「讓生命充滿可能」 霍金逝世化作星塵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 57 新文章
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 7
健康大晒 NEW
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 1
香港街頭美食
【被譽為東京No.1拉麵！】麵屋一燈香港店推期間限定龍蝦沾麵 4
美女中醫 ． 譚莉英
補腎是長壽的秘訣！常飲小米雜糧粥健脾補腎 1
小薯茶水間 NEW
【後日截止】量體溫可月入1.6萬？衞生署聘健康監察督導員 2
足球俱樂部 ． 主教練
利物浦阿仙奴 無錢買人無冠軍 車路士PSG 有錢買也未必得
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
諾基亞還在做手機！這款香蕉懷舊手機還能打動你嗎？ 1
第一桶金 ． 方元
一次過把零用錢給女兒 讓她管理
What's On
【港式情懷】 植物蛋的N種可能：改邪歸正西多士、未來蛋牛治 3
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美將爆貿易戰？
走肉廚房 ． Cathy Lee
【我很醜，但我很清甜】金菇醬爆娃娃菜 4
創業兵團
代客買餸平台 為上班族選新鮮食材
心理攻防戰 ． 梁若芊
【壓力影響表現？】自我要求高，隨時會爆煲 4
男士診症室 ． 王明晧 NEW
【前列腺癌】如何判斷癌症是早或末期？切除或電療視乎細胞多惡 1
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 18
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
What's On
【拜年攻略】編輯部全員出動！教你7招應對「三姑六婆」必問八卦 9
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
產品簡介

【DIVA Channel Giveaway】賞睇 《貝隆夫人》

【etnet x FoodWise Bonus賞你】Taste of Hong Kong 門票 及新西蘭Little Beauty限定版葡萄酒

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊