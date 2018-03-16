《午市前瞻》港股受中美貿易戰升溫拖累，料短期難突破３１９００

《經濟通通訊社１６日專訊》美股昨日表現反覆，新任白宮首席經濟顧問庫德洛

（Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ）暗示聯儲局應減慢加息步伐，消息一度帶動道指反彈近３００點

兼重上二萬五，但其後有檢察官要求特朗普交出部分與俄羅斯有關文件，市場再度對「通俄門」

事件感到不安，道指最終升幅收窄至１１５點，報２４８７３。標指及納指則微跌２點及１５點

，報２７４７及７４８１。

港股夜期及ＡＤＲ跟隨外圍下挫，恆指今早低開１７８點，開市不久跌幅一度擴至２０３點

，低見３１３３７，但已是半日最低位，其後在平保（０２３１８）再續反彈兼重上９０關，加

上匯控（００００５）見回升，港股一度反彈最多不足１０點，高見３１５４９，惟其他重磅股

表現牛皮，港交所（００３８８）更挫逾２％，大市升勢未能延續，最終半日跌９８點或

０﹒３１％，報３１４４２，距離５０天線（３１３６３）僅逾百點。半日總成交６１８億元。

國指跌７６點或０﹒６％，報１２６４３點。滬指跌３點，報３２８７點。



＊內房回勇碧桂園領漲藍籌，長和系即將放榜＊



內房股回勇，碧桂園（０２００７）升３﹒４１％，報１６﹒３６元，為半日表現最好藍籌

。佳兆業（０１６３８）則跑贏所有內房，急漲８﹒２６％，報４﹒５９元。世茂房地產

（００８１３）揚６﹒７％，報２３﹒１５元。中海外（００６８８）升０﹒５４％，報

２８﹒０５元。華潤置地（０１１０９）走高０﹒１８％，報２８﹒５元。

太古（０００１９）獲野村唱好，評級由「減持」上調至「中性」，目標價由７１﹒７元升

至８３﹒９元，但僅較現價高逾１％，半日升１﹒９２％，報８２﹒４元。其他綜合企業股，聯

控（０３３９６）半日急升６﹒９８％，報２７﹒６元。復星國際（００６５６）升

１﹒０４％，報１７﹒４２元。

長和系今日放榜，市場同時關注關注長和主席李嘉誠會否公布退休大計，長和

（００００１）中午跌０﹒３６％，報９８﹒２５元。電能（００００６）半日收市後放榜，全

年多賺２９﹒６％至８３﹒２億元，半日無升跌，報６８﹒９５元。長建（０１０３８）全年多

賺６﹒４％至１０２﹒６億元，揚０﹒０８％，報６６﹒６元。長實（０１１１３）僅漲

０﹒１４％，報７０元。和電（００２１５）揚１﹒０９％，報２﹒７８元。



＊平保獲高盛唱好，聯通昨放榜後今逆市向好＊



平保獲高盛首予買入評級，目標價１１３元，早段一度漲２﹒２％兼重上

９０關，高見９０﹒９元，惟半日僅升１﹒０７％，報８９﹒９元。太保（０２６０１）跑贏同

業兼半日表現最好國指成分股，漲２﹒５％，報４１﹒１元。其他內險股弱勢，國壽

（０２６２８）跌１﹒０７％，報２３﹒１元。太平（００９６６）挫２﹒２９％，報

２９﹒８５元。

重磅股方面，港交所挫２﹒２１％，報２８３﹒２元，為半日表現最差藍籌。匯控逆市反彈

０﹒８５％，報７７﹒０５元，重上１０天線（７６﹒５８元）。騰訊（００７００）軟

０﹒０４％，報４６８﹒４元。友邦（０１２９９）軟０﹒６７％，報６６﹒７元。中移動

（００９４１）跌０﹒１４％，報７１﹒８５元。

聯通（００７６２）昨放榜，純利１８﹒２８億元人民幣，增１﹒９２倍，半日升

１﹒８９％，報９﹒７２元。中電信（００７２８）升０﹒３％，報３﹒３６元。



＊曾永堅：賓仕已「炒過龍」，３元以下追入宜先獲利＊



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅對《經濟通通訊社》表示，預期港股在短期內會保持上落

市，主要受制於中美之間的貿易戰升溫，美國此次的關稅徵收針對中國，影響其高增值產品的出

口，相對前一次的貿易戰憂慮，是次對港股的利淡影響較大。

另一方面，下周有多間中資大企業放磅，包括騰訊、平保等，市場亦普遍預期業績表現會理

想，將會是短期內對港股的利好因素。料港股短期內在

３１０００能見支持，但難以突破３１９００水平。

熱炒的半新股賓仕國際（０１７０５）今早急回，曾氏指考慮該股的盈利能力、所屬行業和

優勢等層面後，認為該股已「炒過龍」，表示若然是ＩＰＯ中籤，或是３元以下已追入的投資者

，已經應該「見好就收」，宜先行獲利。（ａｌ、ｔｔ）

