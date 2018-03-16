《美元走勢－羅明立》美下周勢加息，美元上升

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒３３ １０５﹒８４ １０５﹒８８

歐元╱美元 １﹒２３２２ １﹒２２９５ １﹒２３１１

英鎊╱美元 １﹒３９５２ １﹒３９０９ １﹒３９３５

美元╱瑞郎 ０﹒９５１８ ０﹒９４９３ ０﹒９５０２

美元╱港元 ７﹒８４３５ ７﹒８４０２ ７﹒８４３０

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《美元走勢》美聯儲將於下周議息，已差不多肯定會加息，短期美債息率上升，令造空美元

的成本上升，所以趁周末前減持美元空倉，美元匯價上漲。另外，經濟數據都對美元有支持，上

周首次申領失業金救濟人數為２２﹒６萬人，低於預期，說明就業市場情況健康。不過，零售銷

售連月下跌，大行相繼調低首季的經濟預測，對整體加息預期或有些微影響。

美匯指數昨晚（１５日）升破９０水平，升幅不算顯著，而現水平剛好是５０天線，ＲＳＩ

亦在５０附近，市場整體仍然缺乏方向性，短期仍然會於區間爭持。

歐元受央行偏「鴿」的言論影響重返１﹒２３邊緣，若跌穿１﹒２２６０技術走勢將轉弱，

現水平仍然建議做多。美元兌日圓持續受壓，留意１０５一穿跌幅應會擴大。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒３０ １０４﹒３０ １０６﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２３３０ １﹒２４７０ １﹒２２６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

