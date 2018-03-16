【新股上市】毛記葵涌（０１７１６）今招股，入場費約２４２４元

《經濟通通訊社１６日專訊》經營《１００毛》雜誌及「毛記電視」網站及應用程式的毛記

葵涌（０１７１６）宣布，按每股１元至１﹒２元發售６７５０萬股新股，其中９０％作配售股

份，１０％作公開發售，集資規模６７５０萬至８１００萬元。以每手２０００股計算，入場費

為２４２４﹒１８元。

毛記葵涌將自今日起至下周三（２１日）中午招股，３月２１日定價，３月２８日起在主板

掛牌。獨家保薦人為長雄證券。

若按中間價每股１﹒１元計算，集資淨額約５２８０萬元，預期其中２８﹒４％即約

１５００萬元，將用作透過選擇性併購及與其他市場主體進行戰略聯合實現增長；約２１﹒９％

或１１６０萬元用於進行銷售及市場推廣業務；約２０﹒８％或１１００萬元將用於升級集團的

毛記電視網站、流動應用程式及內部資訊科技系統，並採購新設備以實現運作效率及為其業務擴

張提供支持；約１８﹒９％或１０００萬元用於加強活動策劃力度以進一步拓寬市場推廣渠道；

及約１０％或５２０萬元用作資助其營運資金及作一般公司用途。

倘悉數認購，但少於１５倍，公開發售回撥至２０％，認購１５倍以上但少於５０倍公開發

售回撥至３０％，認購５０倍或以上但少於１００倍，公開發售回撥至４０％，認購１００倍或

以上，則公開發售回撥至５０％。（ｃｌ）

