【港匯波動】港匯低見７﹒８４２８，一個月拆息升至０﹒７６厘

《經濟通通訊社１６日專訊》近日多間大行均預言，港匯可能轉弱觸及７﹒８５弱方兌換水

平，事實上港匯今日亦繼續走低，每美元最新兌７﹒８４２７港元，港元早段最低見

７﹒８４２８，距離７﹒８５僅差７２點子。至於港元拆息方面，今日一個月銀行同業拆息定盤

價為０﹒７６３５７厘，比上日（１５日）的０﹒７４９１１厘進一步上升。

財資巿場公會數據顯示，隔夜息由上日的０﹒０６４６４厘跌至０﹒０５９４６厘，一周拆

息升至０﹒２４６０７厘，兩周拆息升至０﹒５１１７９厘，六個月拆息升至１﹒３７５７１厘

，但三月拆息由１﹒０６１４３厘再降至１﹒６０７１厘。

美銀美林日前發表報告指出，由於缺乏大型招股活動且金管局不增發外匯基金票據，預計港

元兌美元將於今年第二季觸及７﹒８５弱方兌換保證水平，並可能引發８００億元資金流出港元

。該行估計本港銀行銀行將於今年第四季至２０１９年第一季上調最優惠利率，這亦是自環球金

融危機以來本港首次上調最優惠利率。

另外，恆生銀行報告亦預期，隨著港美息差擴闊，港元或會在未來數月轉弱至７﹒８５，而

目前港元距觸及７﹒８５尚有一段距離，相信本港銀行於今年下半年提高最優惠貸款利率的機會

高於上半年，但資金流出的速度以至利率調升的具體時間，則難以準確估計。（ｃｌ）

