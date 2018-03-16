《再戰明天》人大會議續進行，歐央行執委科爾參加２０國集團會議

《經濟通通訊社１６日專訊》人大會議繼續展開，歐洲央行執委科爾參加２０國集團會議。



＊全國人民代表大會第五次全體會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：００ａｍ，全國人民代表大會第五次全體會議，

表決關於批準國務院機構改革方案的決定草案，表決第十三屆全國人大一次會議選舉和決定任命

的辦法草案，選舉中華人民共和國主席、副主席，選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席，選

舉第十三屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長。

明午３：００ｐｍ，全國人大代表團全體會議醞釀國務院總理的人選，中華人民共和國中央

軍事委員會副主席、委員的人選；醞釀協商國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民

檢察院檢察長的人選，全國人大常委會委員的人選。

同時，十三屆全國人大一次會議記者會，邀請環境保護部部長李干杰就「打好污染防治攻堅

戰」相關問題回答中外記者提問。



＊歐洲央行執委科爾參加２０國集團會議＊



下周日（１８日），歐洲央行執委科爾參加２０國集團（Ｇ２０）財經和央行副手會議（至

３月１８日）

下周日早上９：００ａｍ，中國全國人民代表大會第六次全體會議，決定國務院總理的人選

，決定中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員的人選，選舉國家監察委員會主任，選舉最

高人民法院院長，選舉最高人民檢察院檢察長，選舉第十三屆全國人大常委會委員。

下午３：００ｐｍ，中國全國人大代表團全體會議醞釀國務院副總理、國務委員、各部部長

、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選等。

此外，亞特蘭大、芝加哥和舊金山聯邦儲備銀行共同主辦會議，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克

（Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ）等人將發表演說（至３月２１日）。



＊下周一，中國全國人民代表大會第七次全體會議＊



下周一早上７：５０ａｍ，日本央行將公布３月８－９日政策會議意見摘要。

下周一早上（一）９：００ａｍ，中國全國人民代表大會第七次全體會議，決定國務院副總

理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選。

下周一下午３：００ｐｍ，中國全國人大代表團全體會議審議關於政府工作報告、年度計劃

、年度預算、全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告的六

個決議草案和監察法草案建議表決稿。

１０：００ｐｍ，泰國央行舉行兩日金融科技發展研討會（至３月２０日），泰國央行總裁

威拉泰發表主題演說。



＊日本公布２月貿易收支＊



在數據方面，下周一（１９日）早上５：３０ａｍ，新西蘭公布２月服務指數表現。

７：５０ａｍ，日本公布２月貿易收支，料由９４４１億日圓赤字逆轉為１７１６億日圓盈餘；

進口年率料由７﹒７％升上１５﹒５％；出口年率料維持於２﹒３％。

８：０１ａｍ，英國公布３月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。

下午４：３０ｐｍ，香港公布２月失業率。



＊舜宇和石藥派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司的有：美麗華酒店（０００７１）、藥明生物

（０２２６９）、閱文集團（００７７２）、鑫網易商（０１０３９）、陽光油砂

（０２０１２）、青島港（０６１９８）、富力地產（０２７７７）、舜宇光學科技

（０２３８２）、西部水泥（０２２３３）、石藥集團（０１０９３）、勒泰商業地產

（００１１２）、華潤電力（００８３６）、新天綠色能源（００９５６）、中國天瑞水泥

（０１２５２）、彩生活（０１７７８）和花樣年控股（０１７７７）。

招商局港口（００１４４）和中國平安（０２３１８）開股東特別大會。（ｈｏ）

