《真知灼見－溫灼培》未來一周金融市場關注多項因素

《真知灼見》未來一周金融市場上有著眾多因素值得我們關注。首先，由明天（１７日）開

始，一連四天Ｇ２０財長及中央銀行行長將開大會。相信這個將會是一個最佳場合，讓Ｇ２０其

他成員國表達對美國近期實施的貿易保護主意不滿。雖然，相信特朗普政府不會在這方面有所讓

步，但也值得我們留意看美國將如何應對。當然，過去Ｇ２０大會也是各國制定未來美元匯價大

方向的一個重要場合。所以我們也要留意大會後Ｇ２０會否給予大家對美元未來匯率的啟示。另

外，周日（１８日）將是俄羅斯大選，預料總統普京獲連任的機會相當高。假使這成事實，由於

政策將穩定，料不會對俄羅斯帶來太大變化。



＊鮑威爾如何看加息次數為焦點＊



到了下周，重點當然落在聯儲局於周二及周三（２０日至２１日）議息會議。至於議息結果

將於下周四（２２日）本港時間凌晨２：００公布。按美元利率期貨價格變化顯示，現市場對下

周聯儲局加息的預期達至幾近共識，料加息是意料中事，重點在於聯儲局主席鮑威爾如何看今年

加息的次數。尤其在美國有機會與其他國家爆貿易戰下，聯儲局會否仍有信心於今年內加三次息

。



＊歐盟領袖峰會下周四周五舉行＊



英國方面，下周是一個相當多事情發生的一周。首先，英倫銀行將於下周四（２２日）議息

，維持所有貨幣政策不變是意料中事，重點看英倫銀行會否維持５月加息的語調。按英鎊利率期

貨價格變化顯示，現市場估計英倫銀行５月加息機會仍高達七成。不過，對英國而言更重要是留

意下周四及周五（２２日及２３日），一連兩天的歐盟領袖峰會。看歐盟會否通過對英國的部分

脫歐安排。若能通過，這樣英國的脫歐進程將會順利多。否則，如要重新談判，不穩定因素料將

不利於英鎊以及英國投資前景。



＊美國執行鋼材及鋁重關稅期限＊



就經濟數據而言，下周將有一系列由Ｍａｒｋｉｔ研制的３月份採購經理指數公布，包括歐

美日等國家。從觀察這些數字，我們多少可感受到３月環球最新的經濟狀況。最後提提大家，下

周五（２３日）是美國對入口鋼材及鋁執行重關稅的期限。我們重點是要觀察看哪些國家還未獲

取美國的豁免，及會有哪些國會對美國作出貿易報復。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

