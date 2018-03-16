《積金有道－劉家怡》從放養蛙兒看強積金管理

《積金有道》近月一隻旅行青蛙風靡多個地區，不論大人、小孩的手機，也悄悄出現一隻不

起眼的「小青蛙」。雖然玩家只能為蛙兒購買便當或添置旅遊用品，收集小青蛙旅遊時所拍攝的

照片及手信，很多人依舊天天痴心靜候蛙兒回來。

遊戲以外，其實在現實生活中，值得你惦記和照顧的「蛙兒」無處不在，只不過我們較少留

心觀察而已。我們早前進行了「理想退休生活調查」，了解港人心目中的理想退休情況，發現不

少成員忘記「照顧」自己的強積金。



＊一人一個退休夢草率管理豈成功＊



調查顯示，受訪者的理想退休年齡平均為６１歲，而理想退休儲備金額為５１８萬港元（中

位數）。經獨立精算過後，高達６４％受訪者於退休時「儲備不足」，缺口更達１０３萬港元

（中位數），情況實在令人擔憂。

箇中原因與成員疏於管理不無關係。調查發現，部分「儲備不足」人士對強積金愛理不理。

高達５２％受訪者不知強積金的賺蝕情況、４４％受訪者不定期甚至從沒查戶口，３９％受訪者

更不清楚自己的投資組合！其實，若強積金成員能抱持耐心照顧蛙兒的態度，好好管理自己的強

積金，相信豐足的銀齡生活保障指日可待。



＊方法早在你手＊



對於管理強積金，不少成員常言有心無力，不知從何入手。當大家不斷摸索學習，如何用手

機應用程式養蛙兒之際，積金局和業界另一邊廂也積極加強電子平台，為成員大開方便之門，推

出多項網上工具如基金表現平台、收費比較平台、退休計算機等等，讓成員可以打破時空限制，

隨時隨地更有效管理強積金投資。

但我們調查仍發現，有高達３４％受訪者不知道自己的強積金登入帳戶資料、在曾登入網上

強積金帳戶的成員中，每年平均登入強積金網上帳戶僅４次、有１９％受訪者更少於１次或以下

，可見大家的積極性仍有很大改進空間。



＊管理有道讓你盡享銀齡生活樂趣＊



為大家的退休生活著想，我們鼓勵成員多利用電子渠道管理強積金，畢竟強積金為大家的

「血汗錢」，沒有理由置之不理。另外，為提升管理效率和便利性，成員亦可整合自己的強積金

戶口，化繁為簡，並按不同人生階段及投資目標適時配置強積金組合，為資產滾存增值。

當成員朝思夜念，期待蛙兒帶來一盒青森特產，答謝自身的辛勤照顧之際；大家也勿忘「照

顧」個人的強積金投資，日後它所提供的回報，很可能令你的銀齡生活更輕鬆美滿。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

