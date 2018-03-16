港股全日微跌３９點收３１５０１，成交增至１４３７億元



《經濟通通訊社１６日專訊》美股昨日表現反覆，道指一度反彈近３００點兼重上二萬五，

最終升幅收窄至１１５點，報２４８７３。標指及納指則微跌２點及１５點，報２７４７及

７４８１。港股夜期及ＡＤＲ跟隨外圍下挫，恆指今早低開１７８點，開市不久跌幅一度擴至

２０３點，低見３１３３７，但已是半日最低位，其後在平保（０２３１８）再續反彈兼重上

９０元關，加上匯控（００００５）回升，電能（００００６）績後宣布繼續派特息，港股午後

一度反彈最多２３點，高見３１５６４，惟其他重磅股表現牛皮，港交所（００３８８）更挫逾

２％，內銀股更普遍走軟，大市升勢未能延續，最終全日窄幅跌３９點或０﹒１２％，報

３１５０１。全日總成交１４３６﹒６３億元，較上日增加２９﹒８％，成交額急升主要是收市

後富時指數換馬，市場預先作準備。

國指跌４６點或０﹒３７％，報１２６７３點。滬指跌２１點，報３２６９點。



＊電能續派特息獲買盤追入，內房午後升幅擴大＊



長和系日內放榜，市場同時關注關注長和主席李嘉誠會否公布退休大計，電能中午率先公布

業績，全年多賺２９﹒６％至８３﹒２億元，連特息每股派８﹒０３元。電能績後獲不少買盤湧

入，全日急漲３﹒２６％，報７１﹒２元，盤中高見７３﹒９５元，創上市新高。長建

（０１０３８）去年多賺６﹒４％至１０２﹒６億元，低市場預期的１０６﹒７億元，但全日仍

逆市升不足１巴仙，報６６﹒９元。長和（００００１）及長實（０１１１３）將於收市後放榜

，兩者均升不足０﹒５％，分別報９８﹒９元及７０元。

內房股強勢，碧桂園（０２００７）升４﹒６８％，報１６﹒５６元，為全日表現最好藍籌

。佳兆業（０１６３８）則跑贏所有內房，急漲８﹒４９％，報４﹒６元。世茂房地產

（００８１３）揚６﹒９％，報２３﹒２元。中海外（００６８８）升０﹒５４％，報

２８﹒０５元。華潤置地（０１１０９）走高０﹒８８％，報２８﹒７元。

中國燃氣（００３８４）午後突跑出，全日升３﹒９％，報２５﹒３元，為表現最好國指成

分股。其他同業見偏軟，潤燃（０１１９３）無升跌，報２５﹒７５元。新奧能源

（０２６８８）窄幅升０﹒６４％，報６２﹒６元。



＊內銀股中僅建行跑出，港交所急挫領跌藍籌股＊



內銀股普遍走軟，建行（００９３９）窄幅升０﹒１２％，報８﹒５元。工行

（０１３９８）走低１﹒１４％，報６﹒９２元。農行（０１２８８）跌０﹒８５％，報

４﹒６８元。中行（０３９８８）軟０﹒２２％，報４﹒４元。招行（０３９６８）挫

２﹒３１％，報３３﹒８５元。信行（００９９８）挫２﹒２９％，報５﹒５５元。招行及信行

均分別為跌幅最大國指成分股。

平保獲高盛首予買入評級，目標價１１３元，早段一度漲２﹒２％兼重上９０關，高見

９０﹒９元，惟全日僅升０﹒７９％，報８９﹒６５元。太保（０２６０１）漲０﹒８７％，報

４０﹒４５元。其他內險股弱勢，國壽（０２６２８）跌１﹒２９％，報２３﹒０５元。太平

（００９６６）軟０﹒４９％，報３０﹒４元。

重磅股方面，港交所挫２﹒６２％，報２８２元，為全日表現最差藍籌。匯控反彈

０﹒７３％，報４６５﹒２元。友邦（０１２９９）無升跌，報６７﹒１５元。中移動

（００９４１）升０﹒４９％，報７２﹒３元。（ｔｔ）

