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16/03/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國須防宏觀經濟波折

　　《神州縱橫》中國兩會是檢討經濟狀況及政策的重要場合，今次透露出來的是個獨特形勢：
中近期問題多而長遠前景亮麗。當務之急是及早解決面對問題，好讓發展潛力充分發揮。
　
＊內需及投資增幅偏低＊
　
　　當局提出的來年增長約６﹒５％只屬指示性而非硬指標，隨著發展由重量轉向重質中央對增
長幅度亦不十分重視，即使低點也無妨，只要不太離譜便可接受。這無疑是正確取態，但仍須切
實處理一些宏觀經濟問題以免惡化，甚至導致硬著陸。為此以下幾點尤須注意：（一）內需特別
是投資增長偏低令增長無法尋底企穩更遑論回升。去年增長６﹒９％中淨出口即外需貢獻近一成
，若扣除此項增長不足６﹒３％，若今年外圍形勢轉差則外需可能逆轉為負貢獻拉低增長，到時
保六也許成問題。投資年增長仍持續下滑，主要原因是房地產投資尚在調整期增幅仍低，此乃合
理狀況，可惜基建投資增加仍彌補不了。故中央應及時推出投資大計劃以提振信心和投資，選項
包括遠西大開發，大型環保及循環經濟建設和新的超級工程等，由財政提供種子資金引導社會資
金投入，總規模須達１０萬億元人民幣，分兩到三年支出。（二）宏調政策方面仍多缺失。表現
最好的是貨幣政策，且已由宏觀收緊轉向微觀收緊。貨幣供給及信貸增長等總量控制已經到位，
政策焦點轉到更嚴格監控市場、金融機構及企業行為等微觀層面和整頓非法融資、交易及影子銀
行等。由於過去投放過多，在去槓桿過程中仍有足夠資金供應實體經濟活動及維持正常增長。
　
＊財政匯率政策待改進＊
　
　　另方面財政及匯率政策則有重大問題，但當局看來仍未監察。近年財政政策強調減免稅費，
以為這可刺激經濟，實際上這種撒芝麻的方式沒大作用，欠缺乘數效應，不如集中力量搞大項目
推動發展或改善民生。每年投入８０００到萬億元卻如泥牛入海。幾年前貨幣貶值外儲流失時本
是糾正之前１０年盲目升值的好機會，但在未到位時便引入逆周期因子阻攔調整。當美元去年貶
值時又放任人民幣急升，逆周期因子不見蹤影。這恰逢海外保護主義反全球化漲潮之時，衝擊尤
大。此外，房地產泡沫已是逾１０年老大難問題，至今仍未處理好。房價必須降到符合居民收入
的合理水平，才能真正做到房子是用來住而非用來炒的。
　　幸好與此同時中國經濟的結構優化、市場發育、科技發展和新興產業成長的表現超乎預期，
有助緩衝了上述調控弊端。但仍須防在走向亮麗前景途中出現重大曲折，未來路程雖不可能一帆
風順，但要盡力減少震盪。《資深評論員　凌昆》

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