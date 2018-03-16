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即市新聞

16/03/2018 11:32

【賈戲誰做】「孫大聖」退出樂視再跌停，Ｆｉｇｈｔ到最後仍未解

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１６日報道》隨著融創（０１９１８）主席孫宏斌辭任樂視董事長
、樂視體育香港黯然熄機，今日復牌的樂視網（深：３００１０４）再現一字跌停。而孫宏斌眼
中的「好人」－－樂視創始人賈躍亭，仍在美國繼續他疑幻似真的汽車夢。
　　就在老孫宣布退出的前一天，僅通過微博在中國粉絲面前亮相的老賈，意氣風發地貼出９張
ＦＦ９１在明尼蘇達州進行冬季高寒測試的相片，並Ｔａｇ「Ｆｉｇｈｔ　ｔｏ　ｔｈｅ
ｆｉｒｓｔ」。面對豪擲１７０億元（人民幣．下同）打救樂視的「孫大聖」在上任８個月後最
終選擇割席，賈躍亭始作俑的這場樂視大戲，能否Ｆｉｇｈｔ到最後，仍是未解之謎。

＊１７０億難教日月換新天＊

　　孫宏斌的退出早在１月已有先兆，當時他出席樂視網投資者說明會時就稱，會盡力做好新樂
視，「但如果仍然沒有辦法，那也只能遺憾了，人生有很多遺憾」，「人有時候要敢教日月換新
天，有時候也要願賭服輸。」
　　孫「敢叫日月換新天」的勇氣，從融創２０１７年１月斥資１５０﹒４１億元入股樂視網、
樂視影業、樂視致新分別８﹒６１％、１５％、３３﹒４９５９％股權顯現無疑。除了真金白銀
入股，融創還向樂視系借款１７﹒９億元及增資３億元。
　　曾稱「樂視網是我的半條命」的孫宏斌是聯想柳傳志的門生，而柳曾聲讚賈躍亭是「中國版
的傑克．韋爾奇（通用電氣董事長）」。然而，這樣的「孫大聖」如今也選擇止蝕退出，讓人忍
不住想像樂視的無底黑洞到底有多深。

＊樂視體育熄燈，清盤或不遠＊

　　以Ｎｅｔｆｌｉｘ式的流媒体視頻直播平台起家的樂視，２０１０年８月於Ａ股上市，
２０１５年最風光時股價達１７９﹒０３元，市值１６００億元，更因以據傳４億－６億美元天
價競得２０１６年起連續三季的英超直播權在香港一夜成名，此後再高調競得世界盃、ＮＢＡ的
播映權。
　　不過就在昨（１５日）晚，樂視旗下樂視體育香港位於荃灣的總部７時許正式熄燈，樂視電
視盒子的各樂視體育頻道也顯示「無法播放此節目」。該公司早前遭新加坡媒體公司越洋入稟申
請清盤，案件排期於５月１６日開庭處理。稍早之前的２月２２日，樂視系另一家名為「樂視有
限公司」已遭香港高院頒令清盤。
　　不難理解，融創中國股價在老孫辭任樂視後已連續三日上漲。市場人士就指，此顯示老孫淡
出樂視重新專注地產業務，令投資者重拾信心。「不玩樂視」的孫宏斌，本周就以１９﹒３３億
元接手海航地產旗下海島物流及高和房地產兩公司的股權。此外，融創首２月的地產銷售額逾
４１２億，位居內地房企第五。

＊小散亂博，關注新投資者＊

　　融創似乎迎來雨過天青，但樂視的亂局遠未結束。自１月２４日復牌至今，樂視網一度錄連
續１１個跌停，而周三（１４日）臨時停牌前，其股價已較２月１３日４﹒１６元的歷史低位反
彈近６０％，累計換手率（ｔｕｒｎｏｖｅｒ　ｒａｔｅ）逾２００％。截止１１時，樂視股價
仍封死跌停，累計賣盤逾１９６萬手。
　　對於稍早傳聞指「樂視網新的接盤方可能是來自互聯網的頂級企業，樂視網最新澄清稱，截
至目前，公司未形成任何引入投資者增資方案及意向。公司５％以上股東目前沒有減持公司股票
計劃。
　　事實上，市場早前猜測樂視或獲阿里影業接盤，但阿里立即以「目前沒有拍科幻片的計劃」
回應。有「孫大聖」的前車之鑑，去年巨虧１１６億的樂視，未來是再有「白武士」接盤打救
，還是賣殼轉型，抑或最終難敵退市破產，或許只有時間能給出答案。

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