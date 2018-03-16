《精心傑作－溫傑》恒指短線存上升動力，國泰航空業績勝預期

《精心傑作》本周外圍股市表現偏弱，貿易戰陰霾仍影響環球股市表現，美股道瓊斯指數出

現持續回落。而內地仍處於「兩會」期間，內地股市總體表現相對平穩，上證指數多日圍繞

３３００點作上下整固。

港股本周表現相對較強，前四個交易日中只有周三（１４日）錄得下跌，並對比上周收市升

超過５００點。港股走勢強於環球其他主要市場，乃受多隻大型藍籌股股價表現理想所支持。騰

訊控股（００７００）將於下周公布年度業績，股價攀升並距離前期高位不足２％，成為大市反

覆走穩的主要動力。本周農業銀行（０１２８８）公布年度業績，數據表現理想。另外其公布上

限規模為１０００億元人民幣的非公開發行Ａ股預案，市場亦較為接受，刺激農行股價升幅顯著

，並帶動其他大型內銀股造好。

目前恆指再度逼近上月底高位３１７９８點，在騰訊及其他內銀股的業績憧憬之下，指數有

望挑戰３２２００點水平。惟外圍市況走勢仍為港股帶來不穩定因素，貿易戰的發展局勢值得密

切關注。



＊國泰航空未來具增長潛力＊



在市場比較關注業績表現的市況下，投資者可留意本周剛公布業績，並超出市場預期的國泰

航空（００２９３）。集團於周三公布其去年全年業績，儘管全年歸屬於股東應佔虧損較去年進

一步擴大１１９％至１２﹒５９億元，惟業績報告中存在多個驚喜之處。

集團去年業績倒退主因開支增幅高於收益增幅，而作為開支增大的最主要部分，燃油成本總

額受到去年平均飛機燃油價格上升２３﹒０％及耗油量增加２﹒９％拖累，較２０１６年大幅增

加２６﹒９％至２４７﹒３５億元。惟集團燃油對沖損失，由２０１６年的８４﹒５６億元縮減

至２０１７年的６３﹒７７億元，從而抵銷部分燃油成本增幅。燃油對沖損失過去一直為困擾集

團業績表現的其中一個因素，如今出現收窄趨勢，有機會帶動集團未來的盈利出現改善情況。

作為集團主要收入來源的客運服務及貨運服務表現不一，客運業務受到來自其他航空的激烈

競爭，使大部分航線收益率受壓，導致去年客運服務收益按年下跌０﹒８％至６６４﹒１億元，

惟去年下半年客運收益率較上半年有所改善，並提升３﹒１％。貨運業務表現讓人驚喜，在強勁

需求帶動之下，貨運收益按年增加１９﹒１％至２３９﹒０億元，收益率亦同時錄得１１﹒３％

的上升。



＊目標價１５﹒７元＊



集團自２０１７年開始實施企業轉型計劃，於下半年取得較為理想的成果。集團２０１７年

上半年錄得２０﹒５１億元虧損，而下半年則錄得７﹒９２億元盈利，為２０１５下半年以來的

最佳表現。集團總體上業績表現優於市場預期，料２０１８年原油成本影響將有所減小，加上主

營業務復甦，建議投資者可於１４元附近買入，目標價１５﹒７０元，止蝕價１２﹒８０元。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

