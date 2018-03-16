【超人退休】從塑膠廠發大至數千億長和王國，成港首富廿載

《經濟通通訊社１６日專訊》香港首富李嘉誠傳奇一生



＊寄人籬下，白手興家＊



李嘉誠生於１９２８年，家中為書香世家，祖父是清朝最後一屆秀才，而父親李雲經為小學

校長。１９４１年日本佔領香港，母親與其他弟妹返回潮安，而父親則於該年秋天身故，所以李

嘉誠輟學就業，投靠舅父莊靜庵，進入中南鐘錶公司修手錶，１２歲便成為手錶錶帶售貨員。

１７歲入行成為了玩具推銷員，年僅１９歲就己成為公司的總經理。

市傳李嘉誠於１９５０年在香港以７０００美元成立長江塑膠廠，參與當時最重要的出口商

品塑膠花販賣。至１９５８年，塑膠廠營業額達到１０００萬港元，為他拿下了第一桶金，並轉

型投資地產。

六七暴動當年人心惶惶，但李嘉誠同年大量吸納低價地皮，由「塑膠花大王」成為地主。

終在１９７１年成立長江實業並於翌年股上市，其後多次發行新股集資，大量購入核心地段

物業。在上市的一年內，其土地儲備已上升逾２０倍，並曾在７０年代收購持有希爾頓酒店（即

現長江中心）的美高企業及青洲英泥的股權，開展他收購史的輝煌一頁。



＊李嘉誠輝煌收購戰績，蛇吞象購和黃堪稱經典，奠定李嘉誠成香港首富＊



長江實業吞併和記黃埔，先得由「船王」包玉剛及九龍倉說起。１９７８年，李嘉誠從各渠

道收集英資大洋行九龍倉股票，到達１８％時已超過怡和及置地控制的股權。不過，由於當時持

有九倉的怡和系向匯豐銀行求助，李嘉誠不欲破壞與匯豐友好合作關係，因此將手上佔九倉已發

行股本１８％的股份，轉售予包玉剛，並停止收購九倉，並獲包玉剛轉讓其持有另一英資洋行－

和記黃埔的股份。

李嘉誠憑藉與匯豐銀行良好關係，收購匯豐手上持有的９０００萬股和黃股份，成為和黃大

股東。而在收購一年內，便增持和黃股權至４０％，成功控制和黃。這次可謂李嘉誠人生最成功

的「蛇吞象」式收購，成為一時佳話，更奠定李嘉誠成為香港首富的道路。



＊乘怡置系財困，１７小時成功買港燈＊



１９８５年，李嘉誠趁英資公司怡和旗下的置地公司於收購港燈後陷入財困，加上英資企業

紛紛撤離香港，投資者抽走資金的情況下，透過旗下的和黃以２９﹒５億港元收購香港置地所持

４﹒５４億股港燈股份，佔已發行股份３４﹒６％。由收購談判到正式簽約，李嘉誠只用１７小

時，就成為港燈大股東，成為長實繼收購和黃後，另一項輝煌的收購戰績。



＊轉戰加拿大購赫斯基，首位華人入主加國公用事業＊



１９８６年，李嘉誠於油價陷入低潮時趁低吸納，透過家族公司以及和黃，斥資３２億港元

收購赫斯基石油公司５２％股權，成為公司大股東，並在收購後展開一系列急速擴張，趁低價購

入更多的石油儲存，以及多鑽取石油以減低負債。

１９９１年李嘉誠家族斥資１７﹒２億港元購入赫斯基能源餘下股權，亦在２０００年於加

拿大上市。收購赫斯基能源，被認為是李嘉誠成為國際知名富豪的第一步，亦被籲為「李嘉誠一

生中最偉大的投資」而收購該公司同年，他首次登上《福布斯》富豪排行榜。



＊拾級而上，榮登香港、亞洲、世界富豪＊



收購赫斯基能源後，李嘉誠於１９８７年首次登上《福布斯》富豪榜。２００５年則以

１８８億美元財富首次擠身全球十大富豪。至２０１８年，李嘉誠已連續２０年居香港首富之位

，估計身家有３６０億美元。

