  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2018 16:33

【超人退休】從塑膠廠發大至數千億長和王國，成港首富廿載

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港首富李嘉誠傳奇一生
　
＊寄人籬下，白手興家＊
　
　　李嘉誠生於１９２８年，家中為書香世家，祖父是清朝最後一屆秀才，而父親李雲經為小學
校長。１９４１年日本佔領香港，母親與其他弟妹返回潮安，而父親則於該年秋天身故，所以李
嘉誠輟學就業，投靠舅父莊靜庵，進入中南鐘錶公司修手錶，１２歲便成為手錶錶帶售貨員。
１７歲入行成為了玩具推銷員，年僅１９歲就己成為公司的總經理。
　　市傳李嘉誠於１９５０年在香港以７０００美元成立長江塑膠廠，參與當時最重要的出口商
品塑膠花販賣。至１９５８年，塑膠廠營業額達到１０００萬港元，為他拿下了第一桶金，並轉
型投資地產。
　　六七暴動當年人心惶惶，但李嘉誠同年大量吸納低價地皮，由「塑膠花大王」成為地主。
　　終在１９７１年成立長江實業並於翌年股上市，其後多次發行新股集資，大量購入核心地段
物業。在上市的一年內，其土地儲備已上升逾２０倍，並曾在７０年代收購持有希爾頓酒店（即
現長江中心）的美高企業及青洲英泥的股權，開展他收購史的輝煌一頁。
　
＊李嘉誠輝煌收購戰績，蛇吞象購和黃堪稱經典，奠定李嘉誠成香港首富＊
　
　　長江實業吞併和記黃埔，先得由「船王」包玉剛及九龍倉說起。１９７８年，李嘉誠從各渠
道收集英資大洋行九龍倉股票，到達１８％時已超過怡和及置地控制的股權。不過，由於當時持
有九倉的怡和系向匯豐銀行求助，李嘉誠不欲破壞與匯豐友好合作關係，因此將手上佔九倉已發
行股本１８％的股份，轉售予包玉剛，並停止收購九倉，並獲包玉剛轉讓其持有另一英資洋行－
和記黃埔的股份。
　　李嘉誠憑藉與匯豐銀行良好關係，收購匯豐手上持有的９０００萬股和黃股份，成為和黃大
股東。而在收購一年內，便增持和黃股權至４０％，成功控制和黃。這次可謂李嘉誠人生最成功
的「蛇吞象」式收購，成為一時佳話，更奠定李嘉誠成為香港首富的道路。
　
＊乘怡置系財困，１７小時成功買港燈＊
　
　　１９８５年，李嘉誠趁英資公司怡和旗下的置地公司於收購港燈後陷入財困，加上英資企業
紛紛撤離香港，投資者抽走資金的情況下，透過旗下的和黃以２９﹒５億港元收購香港置地所持
４﹒５４億股港燈股份，佔已發行股份３４﹒６％。由收購談判到正式簽約，李嘉誠只用１７小
時，就成為港燈大股東，成為長實繼收購和黃後，另一項輝煌的收購戰績。
　
＊轉戰加拿大購赫斯基，首位華人入主加國公用事業＊
　
　　１９８６年，李嘉誠於油價陷入低潮時趁低吸納，透過家族公司以及和黃，斥資３２億港元
收購赫斯基石油公司５２％股權，成為公司大股東，並在收購後展開一系列急速擴張，趁低價購
入更多的石油儲存，以及多鑽取石油以減低負債。
　　１９９１年李嘉誠家族斥資１７﹒２億港元購入赫斯基能源餘下股權，亦在２０００年於加
拿大上市。收購赫斯基能源，被認為是李嘉誠成為國際知名富豪的第一步，亦被籲為「李嘉誠一
生中最偉大的投資」而收購該公司同年，他首次登上《福布斯》富豪排行榜。
　
＊拾級而上，榮登香港、亞洲、世界富豪＊
　
　　收購赫斯基能源後，李嘉誠於１９８７年首次登上《福布斯》富豪榜。２００５年則以
１８８億美元財富首次擠身全球十大富豪。至２０１８年，李嘉誠已連續２０年居香港首富之位
，估計身家有３６０億美元。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道16/03/2018
【超人退休】站在「超人」肩膀上 重溫李嘉誠經典金句！
生財有道16/03/2018
【超人退休】李嘉誠宣布退休 李澤鉅出任長和主席
生財有道16/03/2018
【賈戲誰做】「孫大聖」退出樂視再跌停 Fight到最後仍未解
生財有道16/03/2018
真的退休了？李嘉誠：下午才發表講話
國際動態16/03/2018
美玩具反斗城銷售弱 申請破產
剖析天下15/03/2018
【Fire Man】「五大鷹派」上位 侵侵劍指中國
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 71 新文章
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 7
健康大晒 NEW
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 1
香港街頭美食
【被譽為東京No.1拉麵！】麵屋一燈香港店推期間限定龍蝦沾麵 4
小薯茶水間 NEW
【後日截止】量體溫可月入1.6萬？衞生署聘健康監察督導員 2
美女中醫 ． 譚莉英
補腎是長壽的秘訣！常飲小米雜糧粥健脾補腎 1
足球俱樂部 ． 主教練
利物浦阿仙奴 無錢買人無冠軍 車路士PSG 有錢買也未必得
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
諾基亞還在做手機！這款香蕉懷舊手機還能打動你嗎？ 1
第一桶金 ． 方元
一次過把零用錢給女兒 讓她管理
What's On
【港式情懷】 植物蛋的N種可能：改邪歸正西多士、未來蛋牛治 3
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美將爆貿易戰？
創業兵團
代客買餸平台 為上班族選新鮮食材
走肉廚房 ． Cathy Lee
【我很醜，但我很清甜】金菇醬爆娃娃菜 4
心理攻防戰 ． 梁若芊
【壓力影響表現？】自我要求高，隨時會爆煲 4
男士診症室 ． 王明晧 NEW
【前列腺癌】如何判斷癌症是早或末期？切除或電療視乎細胞多惡 1
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 18
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
What's On
【拜年攻略】編輯部全員出動！教你7招應對「三姑六婆」必問八卦 9
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝

【etnet x FoodWise Bonus賞你】Taste of Hong Kong 門票 及新西蘭Little Beauty限定版葡萄酒

【DIVA Channel】賞 Taste of Hong Kong門票及The Singleton of Glen Ord 15年威士忌品酒券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊