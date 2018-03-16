【超人退休】澤鉅接管長和，另支持澤楷事業，一句心曠神怡成熱話

《經濟通通訊社１６日專訊》香港首富李嘉誠傳奇一生：



＊李嘉誠兩兒子：長子李澤鉅認真工作不偷懶，對二子李澤楷近年事業大有改變感安心＊



或者有鑑於多個富豪家族均出現爭產風波，李嘉誠早於８３歲時已完成財產分配。２０１２

年５月，李嘉誠在股東會後的記者會上，向記者透露資產分配計劃：長子李澤鉅將接管系內資產

，即接管長和系的商業王國；二子李澤楷則獲李嘉誠注資發展個人事業，李嘉誠更表示，「會無

條件支持Ｒｉｃｈａｒｄ（李澤楷）事業發展。」李澤鉅當時回應「爸爸既安排我地永遠都ｏｋ

！」。

接捧長和系商業王國的李澤鉅在畢業後一直跟隨父親於集團工作，李嘉誠顯然對李澤鉅的表

現相當有信心，２０１３年李嘉誠接受訪問時提到，「即使在下一個小時把公司完全交給Ｖｉｃ

ｔｏｒ（李澤鉅），相信他與所有同事也可好好地繼續經營，我不擔心。」。他又總結對兩個兒

子的看法：「Ｖｉｃｔｏｒ循規蹈矩，認真工作不偷懶。至於Ｒｉｃｈａｒｄ聰明靈活，雖然喜

歡玩，但近年事業大有改變，令我安心不少。」



＊三分一財產留給第三個兒子－李嘉誠基金會＊



富可敵國的李嘉誠於１９８０年成立了基金會，並將其視之為第三個兒子，他承諾，透過基

金會捐出他的三分一資產，支持慈善項目發展，並期望亞洲其他企業家會有同樣做法，共同改變

財富世襲傳承的傳統。

李嘉誠２０１８年出席集團周年晚宴時又提到，自己退休後，李澤鉅會做基金會主席，而李

澤楷則會做副主席。



＊樓盤質素被質疑，超人：日出康城心曠神怡＊



長實（０１１１３）貴為本港地產龍頭，但旗下樓盤的質素，經常受到外界的質疑，其涉及

的投訴，包括對樓盤的失實陳述、材料、環境等。李嘉誠亦曾於股東會及業績記者會上，為旗下

樓盤解畫及辯護。

長實將軍澳大型項目「日出康城」第一期「首都」於２００９年入伙，由於位置鄰近新界東

南堆填區，因此不少居民表示屋苑內經常聞到惡臭。李嘉誠就在當年的中期業績發布會上表示，

當日曾到達地盤數小時，認為堆填區綠化地區的景色優美，「心曠神怡」，引起社會廣泛討論，

成為一時熱話。



＊被指地產霸權，李嘉誠：不是有錢便是壞＊



坊間將地產商業務滲入本港市民各個生活層面形容成「地產霸權」，李嘉誠旗下的長和系更

首當其衝，成為攻擊目標之一，長和系集團旗下的住宅、零售店舖、電訊供應商及公用事業被批

評為「以壟斷方式壓榨市民」，甚至有市民發起「不幫襯地產商行動」。

李嘉誠在２０１２年的業績記者會上，聽到有關「地產霸權」的指控，便立即予以反擊：「

有時不是一個人有錢便是壞，這種心理對城市或國家都不好。」並強調：「我對這片土地（香港

）有特別的感情，自己身為中國人，永遠都是中國人。我絕對不會從香港撤資，我說話很少那麼

堅定。」

他又認為，香港地產市場一直由政府政策主導，不論從土地供應到投地條件的設計、房地產

稅務政策等，並非由地產商決定，強調「地產霸權」並不屬於地產商。

