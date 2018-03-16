【超人退休】李澤鉅：明天番工無分別，地產仍是主業，高層無變動



《經濟通通訊社１６日專訊》長和（００００１）及長實集團（０１１１３）公布全年業績

，即將接任集團主席的副主席李澤鉅於全年業績記者會指，自己於公司已工作３０多年，預期集

團不會有任何改變。

他續稱，一直有與同住的父親溝通，而地產業務將永遠是集團的主業，不過集團會作選擇，

視乎不同時間多做或少做地產業務。

主席李嘉誠則指，目前看不出集團高層有變動，表示「無一個高層話佢想走」，亦對李澤鉅

有信心。（ｋｙ）

