【超人退休】李嘉誠：李澤楷有好多生意，不會加入長和

《經濟通通訊社１６日專訊》長和（００００１）及長實集團（０１１１３）公布全年業績

，對於二子李澤楷會否加入長和系，主席李嘉誠回應指，「佢大把生意做」，因此不會加入長和

。

被問及予李澤楷做生意的實際金額時，他反問記者「你諗下我會唔會同你講？」。李嘉誠又

指，給予李澤楷的資本已足夠他做生意很多倍，而李澤楷亦一直在收購公司，因此是「ｖｅｒｙ

ｖｅｒｙ ｂｕｓｙ（非常非常忙碌）」。（ｋｙ）

