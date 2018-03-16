《經濟通通訊社１６日專訊》長和（００００１）及長實集團（０１１１３）公布全年業績
，對於二子李澤楷會否加入長和系，主席李嘉誠回應指，「佢大把生意做」，因此不會加入長和
。
被問及予李澤楷做生意的實際金額時，他反問記者「你諗下我會唔會同你講？」。李嘉誠又
指，給予李澤楷的資本已足夠他做生意很多倍，而李澤楷亦一直在收購公司，因此是「ｖｅｒｙ
ｖｅｒｙ ｂｕｓｙ（非常非常忙碌）」。（ｋｙ）
16/03/2018 17:43
【超人退休】李嘉誠：李澤楷有好多生意，不會加入長和
《經濟通通訊社１６日專訊》長和（００００１）及長實集團（０１１１３）公布全年業績
，對於二子李澤楷會否加入長和系，主席李嘉誠回應指，「佢大把生意做」，因此不會加入長和
。
被問及予李澤楷做生意的實際金額時，他反問記者「你諗下我會唔會同你講？」。李嘉誠又
指，給予李澤楷的資本已足夠他做生意很多倍，而李澤楷亦一直在收購公司，因此是「ｖｅｒｙ
ｖｅｒｙ ｂｕｓｙ（非常非常忙碌）」。（ｋｙ）
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