長建（０１０３８）全年賺１０２﹒６億升６﹒４％，息１﹒７１元

《經濟通通訊社１６日專訊》長建（０１０３８）公布截至去年１２月底止全年業績，純利

１０２﹒６億元，按年增加６﹒４３％，每股溢利４﹒０７元，末期息１﹒７１元，全年計派息

２﹒３８元。

期內，營業額３１６﹒４２億元增加１５﹒７１％；除稅前溢利１０９﹒２８億元增

７﹒１４％。（ａｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

