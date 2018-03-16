《經濟通通訊社１６日專訊》長建（０１０３８）公布截至去年１２月底止全年業績，純利
１０２﹒６億元，按年增加６﹒４３％，每股溢利４﹒０７元，末期息１﹒７１元，全年計派息
２﹒３８元。
期內，營業額３１６﹒４２億元增加１５﹒７１％；除稅前溢利１０９﹒２８億元增
７﹒１４％。（ａｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
16/03/2018 12:13
長建（０１０３８）全年賺１０２﹒６億升６﹒４％，息１﹒７１元
《經濟通通訊社１６日專訊》長建（０１０３８）公布截至去年１２月底止全年業績，純利
１０２﹒６億元，按年增加６﹒４３％，每股溢利４﹒０７元，末期息１﹒７１元，全年計派息
２﹒３８元。
期內，營業額３１６﹒４２億元增加１５﹒７１％；除稅前溢利１０９﹒２８億元增
７﹒１４％。（ａｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
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