《經濟通通訊社１６日專訊》電能實業（００００６）公布截至去年１２月底止全年業績，
股東應佔溢利８３﹒１９億元，按年增加２９﹒６４％，每股基本盈利３﹒９元，末期息２﹒０
３元，及特別中期股息６元。
期內收入１４﹒２億元，較２０１６年同期增加１０﹒２５％；除稅前溢利８４﹒１６億元
，按年增３１﹒４％。（ａｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
16/03/2018 12:10
電能實業全年賺８３﹒２億升２９﹒６％，連特別息共８﹒０３元
《經濟通通訊社１６日專訊》電能實業（００００６）公布截至去年１２月底止全年業績，
股東應佔溢利８３﹒１９億元，按年增加２９﹒６４％，每股基本盈利３﹒９元，末期息２﹒０
３元，及特別中期股息６元。
期內收入１４﹒２億元，較２０１６年同期增加１０﹒２５％；除稅前溢利８４﹒１６億元
，按年增３１﹒４％。（ａｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
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