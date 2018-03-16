電能實業全年賺８３﹒２億升２９﹒６％，連特別息共８﹒０３元

《經濟通通訊社１６日專訊》電能實業（００００６）公布截至去年１２月底止全年業績，

股東應佔溢利８３﹒１９億元，按年增加２９﹒６４％，每股基本盈利３﹒９元，末期息２﹒０

３元，及特別中期股息６元。

期內收入１４﹒２億元，較２０１６年同期增加１０﹒２５％；除稅前溢利８４﹒１６億元

，按年增３１﹒４％。（ａｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

