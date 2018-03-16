《日入而息》李超人退休，李澤鉅接手長和系，公司架構人事不變

《今天重點》﹡李嘉誠宣布退休，李澤鉅出任長和主席；李嘉誠同意出任公司資深顧問，冀

為集團繼續作出貢獻；選擇退休公司無高層離開，公司運作有指引；明天返

工無分別，地產仍是主業，高層無變動；李嘉誠轉任長和、長實資深顧問，

一年顧問金共１萬元

﹡從塑膠廠發大至數千億長和王國，成港首富廿載；頻售中港資產惹撤資疑雲

，超人反擊：仍以香港為家

﹡李嘉誠稱感到感恩，未來多做公益工作；辭去汕頭大學主席一職，由細仔接

任；有考慮寫自傳但怕得罪人，開心有健康從事基金會工作；澤鉅接管長和

，另支持澤楷事業，一句心曠神怡成熱話；李澤楷有好多生意，不會加入長

和



《即日市況》﹡港股全日微跌３９點收３１５０１，成交增至１４３７億元



《深滬股市》﹡３月滬深３００期指今交割結算，收跌４﹒８點



《美元匯價》﹡美下周勢加息，美元上升；歐元最新報１﹒２３２０╱２４，日圓最新報

１﹒０５６５╱６８



《公司業績》﹡長和（００００１）全年賺３５１億元升６％，末期息２﹒０７元；歐洲３

集團ＥＢＩＴ升２９％至１６５﹒７億元；基建業務ＥＢＩＴ升６％至

２３４﹒５億元

﹡長實（０１１１３）去年賺３０１億元升５５％，派息升至１﹒２８元；長

實去年物業銷售收益跌８％至１６２﹒５億元；長實去年物業租務收益

７１﹒３億元

﹡長建（０１０３８）全年賺１０２﹒６億元，升６﹒４％，息１﹒７１元

﹡中航科工（０２３５７）全年多賺逾半成至１２﹒２億元人民幣，息３分

﹡中國建築（０３３１１）全年賺５４﹒９億元，升７％，息２０仙

﹡大酒店（０００４５）全年盈利１１﹒５５億元，升７１％，息１６仙

﹡金沙（０１９２８）建議每股末期息１元

﹡保利協鑫（０３８００）全年賺近２０億元人幣跌３％，不派息

﹡電能實業（００００６）全年賺８３﹒２億元，升２９﹒６％，連特別息共

８﹒０３元

﹡嘉里建設（００６８３）全年賺９２﹒４億元，升４１﹒４％，連特別息共

１﹒０５元

﹡金地商置（００５３５）去年純利升２０％至１６﹒４億元人民幣，息

０﹒０２５元

﹡中國創新投資（０１２１７）全年扭虧賺３７０１萬元，不派息

﹡國泰君安國際（０１７８８）去年多賺逾２６％，末期息０﹒０４５元

﹡金輝集團（００１３７）去年虧損收窄至１３６３萬元，不派息

﹡龍記集團（００２５５）去年純利升４５﹒１％至２﹒８億元，連特息派

２８仙

﹡協合新能源（０１８２）純利按年下跌５６﹒３％至２億元人民幣

﹡金利來集團（００５３３）去年純利跌１７﹒１％至３﹒２億元，息

１２﹒５仙

﹡昆侖國際金融（０６８７７）去年純利跌２９﹒３％至２７３５﹒４萬元，

不派息

﹡永豐集團控股（０１５４９）虧損收窄至１１６﹒１萬元，不派息



《公司資訊》﹡長和李嘉誠稱如無意外，長和集團今年業務將較去年佳；公司好少減派息，

公司業務好穩定；雖然賣中環中心少收百億租金，但固定收益增；對於走資

批評置之一笑；買樓自住無問題，利息會加，反駁走資因有買有賣；會投習

近平一票，國家貪污有改善；一定會坐高鐵，一地兩檢進行要快；樓價已脫

節，政府已經盡力是事實

﹡長和李澤鉅稱電能方面無重組計劃；樓市需求好大，好比食飯最好全部都上

菜；貨櫃碼頭建屋，李澤鉅稱若不影響碼頭運作會顧全大局

﹡長實（０１１１３）淺水灣新盤短期內上載樓書，價錢或可拾級而上

﹡若１９７２持３元長實，將股息再投資至今回報５０００倍



﹡長建（０１０３８）現金逾９７億元，致力收購優質資產；長建去年英國業

務溢利貢獻跌１６％，澳洲業務貢獻持平

﹡新地（０００１６）巴丙頓山已售１５伙，４月後將開放現樓；雷霆稱相信

政府會對空置單位推相應措施

﹡毛記葵涌（０１７１６）今招股，入場費約２４２４元

﹡源想集團（０８４０１）今招股，入場費２６２６﹒２元

﹡大酒店（０００４５）第四季半島酒店香港出租率８４％，比上年同期升３

個百分點

﹡史提夫．永利可能出售永利度假村１２％股權

﹡同方康泰（０１３１２）旗下關節炎藥物取得國家ＧＭＰ認可

﹡美聯物業表示去年內地客入市一手比率連升兩年，今年冀新增５０分行

﹡朗詩綠色地產（００１０６）上月簽約銷售１３億元人民幣按月跌逾四成

﹡博奇環保（０２３７７）與中石化未來再有合作，兩會環保政策利好

﹡康華醫療（０３６８９）物色廣東省中小型醫院，不排除動用大部分儲備

﹡創維數碼（００７５１）智能電視系統營運附屬獲百度注資持股將攤薄，午

後復牌

﹡電能（００００６）派發特別中期股息後財務狀況仍強健，續覓擴展機會

﹡嘉里建設（００６８３）不計公允價值影響純利升８１％至６７億元

﹡環能國際（０１１０２）收購放債人持牌公司

﹡香港電訊（０６８２３）最早可於４月就５Ｇ開始進行測試

﹡盧韋柏獲委任為恆隆集團（０００１０）及恆隆地產（００１０１）候任行

政總裁

﹡惠理集團（００８０６）２月底管理資產總值增２４％至１７９億美元

﹡大酒店（０００４５）半島香港第一季入住率及房租可延續上升走勢

﹡中國源暢（００１５５）第二份新上市申請失效，正致力再提申請

﹡嘉里建設（００６８３）冀惜售策略爭取更多利潤，對海航地興趣不大

﹡國泰（００２９３）刁志輝稱與國航密切探討貨運業務混改事宜



《國企紅籌》﹡東航（００６７０）上月載客逾９５１萬人次，增１０﹒７％

﹡聯通（００７６２）截至２０２０年止四年稅前利潤複合增長近６９％非公

司目標

﹡中國建築（０３３１１）國策規範ＰＰＰ令行業健康，海外拓展英語葡語系

國家

﹡外媒表示國泰與國航（００７５３）正洽談貨運業務混合所有制改革

﹡中再保（０１５０８）子公司大地財產首兩月保費收入升２１﹒３％

﹡哈爾濱銀行（０６１３８）內資股股權結構或變動，撤回Ａ股上市申請

﹡中國通信服務（００５５２）委任張志勇為董事長

﹡中煤能源（０１８９８）２月商品煤銷量升２３﹒５％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）否認投資瑞波幣

﹡康臣葯業（０１６８１）旗下糖尿病中藥藥物獲批進行臨床試驗



《中國要聞》﹡人行推３２７０億元ＭＬＦ超量續做，暫停逆回購操作；人行罰沒民行分行

逾１億及平安銀行１３３４萬元

﹡吉利新車搭載騰訊車聯系統，智能網聯車項目落戶湖北

﹡京東夥吉利進軍車聯網，在智能聯網及車載電商等合作

﹡報道指監管研究起草ＣＤＲ試點管理辦法

﹡發改委表示對失信被執行人實施限制不動產交易懲戒措施

﹡中保監表示行業償付能力下滑受控，惟風險形勢仍嚴峻

﹡超量ＭＬＦ「小川最後的愛」，下周逆回購利率或上調

﹡中國外交部表示望中美做大合作蛋糕，友好協商解決分歧

﹡中國駐加使館表示指責中國向加拿大傾銷鋼鐵毫無根據

﹡美國商會警告特朗普勿對中國單方面徵稅，憂觸貿易戰

﹡美國終裁認定進口中國鋁箔損及美國業者，將徵高關稅

﹡上交所表示突出對ＢＡＴＪ類、獨角獸企業的上市服務；本周對６７宗證券

異常交易採取自管措施

﹡上海支持境外專業機構投資在滬商業養老保險公司；上海研究扶持保險機構

興辦養老服務機構；上海發文明確營造養老保險良好發展環境；上海擬將臨

港地區納入自貿港考慮

﹡上海浦東法院表示涉互聯網金融糾紛數量快速上升

﹡上期所與挪威漿紙交易所簽署諒解合作備忘錄

﹡百度創維達成戰略合作，李彥宏看好ＡＩ智能電視前景

﹡海航旅遊集團擬發行最多１００億元人民幣公司債

﹡中銀監表示要求金融機構將數據治理納入公司治理範疇

﹡上海保監局摸底險企「開門紅」業務情況

﹡中證監去年下半年對２家企業出具警示函

﹡「螞蟻」全國首單互聯網電商供應鏈資產支持證券獲批

﹡據報捷克總統派遣官員來華，尋求華信能源葉簡明信息



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１０２７﹒７點



《其他消息》﹡立會下周五討論國歌法，政府文件指侮辱國歌最高囚３年

﹡政府消息人士表示於網上貶損國歌亦屬犯罪；因早已列入基本法附件三，本

地立法愈快愈好

﹡公民黨要求政府全面諮詢公眾以釋疑慮

﹡梁美芬稱無意提修訂增追溯力，如遇拉布另作別論

﹡民主黨許智峯質疑為何納入教育系統，憂成國民教育翻版

﹡立法會條例草案委員會將於４月７日舉行第二次公聽會

﹡民主派不滿草案下周一進入逐項條文審議階段

﹡關注組要求政府撤回一地兩檢條例草案

﹡市民司法覆核區諾軒資格案２８日再訊，暫不申禁制令

﹡政府刊憲公布立法會補選４個議席結果

﹡區諾軒估計市民願意撤銷禁制令是基於政府已刊憲

﹡律政司決定就梁國雄搶文件案裁決作上訴

﹡【超人退休】李嘉誠宣布退休，李澤鉅出任長和主席；李嘉誠同意出任公司

資深顧問，冀為集團繼續作出貢獻；選擇退休公司無高層離開，公司運作有

指引；明天返工無分別，地產仍是主業，高層無變動；李嘉誠轉任長和、長

實資深顧問，一年顧問金共１萬元

﹡【超人退休】從塑膠廠發大至數千億長和王國，成港首富廿載；頻售中港資

產惹撤資疑雲，超人反擊：仍以香港為家

﹡【超人退休】李嘉誠稱感到感恩，未來多做公益工作；辭去汕頭大學主席一

職，由細仔接任；有考慮寫自傳但怕得罪人，開心有健康從事基金會工作；

澤鉅接管長和，另支持澤楷事業，一句心曠神怡成熱話；李澤楷有好多生意

，不會加入長和

﹡ＷｅＣｈａｔＰａｙＨＫ延續優惠，指定商戶消費獲１０元即時折扣

﹡深股通賣盤超買盤流出８﹒６億；滬股通賣盤超買盤流出１０﹒４億

﹡牛津報告指本港債務多為浮息，息口上升將影響家庭及企業借貸

﹡中原三大指數齊回軟，ＣＣＬ微跌至１７０﹒８２點



《兩會直擊》﹡教育部表示不允許學校以分數高低排名學生；今年目標增加學位，消除所有

超大班額

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