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19/03/2018 08:02

《日出而作》習近平全票當選國家主席，普京俄國總統選舉料勝出

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４９４６．５１　升　　７２．８５點╱０．２９％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７５２．０１　升　　　４．６８點╱０．１７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４８１．９９　升　　　０．２５點╱０．００％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１６４．１４　升　　２４．３８點╱０．３４％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３８９．５８　升　　４４．０２點╱０．３６％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２８２．７５　升　　１５．４９點╱０．２９％　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．９１，歐元兌美元１．２２８３

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