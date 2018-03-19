《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４９４６．５１ 升 ７２．８５點╱０．２９％
標普５００ ２７５２．０１ 升 ４．６８點╱０．１７％
納斯達克 ７４８１．９９ 升 ０．２５點╱０．００％
倫敦富時１００ ７１６４．１４ 升 ２４．３８點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １２３８９．５８ 升 ４４．０２點╱０．３６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２８２．７５ 升 １５．４９點╱０．２９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．９１，歐元兌美元１．２２８３
19/03/2018 08:02
《日出而作》習近平全票當選國家主席，普京俄國總統選舉料勝出
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４９４６．５１ 升 ７２．８５點╱０．２９％
標普５００ ２７５２．０１ 升 ４．６８點╱０．１７％
納斯達克 ７４８１．９９ 升 ０．２５點╱０．００％
倫敦富時１００ ７１６４．１４ 升 ２４．３８點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １２３８９．５８ 升 ４４．０２點╱０．３６％
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