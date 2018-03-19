《外資精點》高盛：長和主要業務均有改善，維持目標價１２８元

《經濟通通訊社１９日專訊》高盛證券發表研究報告指，長和（００００１）去年業績符合

市場預期，今年油價及外匯將會是正面因素。能源、基建及零售業務基本面好轉，該行相信該股

份有望獲重新評級，因現時估值為２０１８財年市盈率９倍。該行認為市場對李嘉誠退休並不意

外，對集團策略及營運影響有限，因接任人李澤鉅已與其工作３３年，管理團隊大致不變。

該行重申「買入」評級，以及維持目標價１２８元。若不計一次性因素，核心盈利按年升

１５％至３４１億元，意昧純利增長加速，由上半年的１２％增長加快至下半年１８％。該行引

述管理層在分析員會議上提到股份被低估，並正在檢視分紅政策，惟未有進一步說明會否調整以

及方式。

業務方面，該公司指港口業務吞吐量於今年１至２月維持穩健。該行料港口業務受惠於環球

市場好轉，惟貿易保護主義或成下半年風險。亞洲及歐洲零售業務現抗跌力，內地同店銷售回穩

。電訊商Ｗｉｎｄ的整合正按計劃推進，並加大投資數碼化，有助降成本及帶動收入增長。不過

，當ｌｌｉａｄ下半年進入意大利電訊業，或會導致收入損失。（ｌｙ）



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