《牛熊志選－陳其志》部署業績股，留意騰訊牛５８３６３

《牛熊志選》恆指上周穿梭於５０天線，在３１１００點至３１７００點之間反覆，料２月
尾反彈高位３１８００點附近調整壓力不輕，策略上續以區間上落部署為主。恆指牛熊證資金流
方面，過去一周恆指牛證錄得約１９３０萬元資金淨流入，同時熊證亦錄得約９５６０萬元資金
淨流入，反映資金好淡爭持激烈。街貨分布方面，截至上周四（１５日），恆指牛證倉位主要集
中在收回價３０４００點至３０９００點之間，過夜街貨相當於約３５２０張期指合約，而恆指
熊證的街貨則分布於收回價３１７００點至３２１００點之間，相當約２１３０張期指合約。
根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌。恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至１９﹒１％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌１﹒４
個波幅點至２２﹒１％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升
１﹒３個波幅點至１８﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅持平於３２﹒９％；騰訊
（００７００）的引伸波幅微升０﹒４個波幅點至３６﹒３％；中移動（００９４１）的引伸波
幅下跌０﹒６個波幅點至１８﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升１個波幅點至
３３﹒８％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至２４﹒５％；建行
（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至２９﹒４％；工行（０１３９８）的引伸波幅
下跌１﹒９個波幅點至２７﹒７％；中石油（００８５７）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至
２８﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至２８﹒７％；Ａ中
（０２８２３）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至２２﹒２％。
個股方面，近日資金部署業績股，騰訊本周將派成績表，吸引不少資金留意相關牛證，過去
５個交易日錄得約２﹒４２億元淨流入金額，反觀認購證期內錄得約８００萬元資金淨流出套現
，部署業績的投資者宜留意業績後引伸波幅料較反覆，以牛熊證部署較為有利。目前較多資金留
意收回價較高的條款，收回價在４４０至４４７元之間，槓桿約１４倍以上。如看好騰訊，可留
意牛證５８３６３，行使價４４６﹒８元，今年７月中到期，槓桿約１６倍。
《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》
＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。