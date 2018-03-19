《牛熊志選－陳其志》部署業績股，留意騰訊牛５８３６３

《牛熊志選》恆指上周穿梭於５０天線，在３１１００點至３１７００點之間反覆，料２月

尾反彈高位３１８００點附近調整壓力不輕，策略上續以區間上落部署為主。恆指牛熊證資金流

方面，過去一周恆指牛證錄得約１９３０萬元資金淨流入，同時熊證亦錄得約９５６０萬元資金

淨流入，反映資金好淡爭持激烈。街貨分布方面，截至上周四（１５日），恆指牛證倉位主要集

中在收回價３０４００點至３０９００點之間，過夜街貨相當於約３５２０張期指合約，而恆指

熊證的街貨則分布於收回價３１７００點至３２１００點之間，相當約２１３０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至１９﹒１％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌１﹒４

個波幅點至２２﹒１％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升

１﹒３個波幅點至１８﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅持平於３２﹒９％；騰訊

（００７００）的引伸波幅微升０﹒４個波幅點至３６﹒３％；中移動（００９４１）的引伸波

幅下跌０﹒６個波幅點至１８﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升１個波幅點至

３３﹒８％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至２４﹒５％；建行

（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至２９﹒４％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下跌１﹒９個波幅點至２７﹒７％；中石油（００８５７）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至

２８﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至２８﹒７％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至２２﹒２％。

個股方面，近日資金部署業績股，騰訊本周將派成績表，吸引不少資金留意相關牛證，過去

５個交易日錄得約２﹒４２億元淨流入金額，反觀認購證期內錄得約８００萬元資金淨流出套現

，部署業績的投資者宜留意業績後引伸波幅料較反覆，以牛熊證部署較為有利。目前較多資金留

意收回價較高的條款，收回價在４４０至４４７元之間，槓桿約１４倍以上。如看好騰訊，可留

意牛證５８３６３，行使價４４６﹒８元，今年７月中到期，槓桿約１６倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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