《運籌帷幄－梁業豪》長線投資重基本分析

《運籌帷幄》鑑於長線投資者注重上市公司穩定的盈利能力和股息派發，他們應參考的，是

基本分析。至於技術分析，只用作幫助自己掌握較佳的進出市時機，亦可作換馬時參考之用。因

長線投資所涉及的持貨時間很長，期間股價的波幅可以很大；即使能掌握較佳的進出市時機，對

累積盈利的幫助不會明顯。超長線投資者買入一隻股票後，可能會一直持有，沒有打算因股價呈

現變動而沽出。一次交易中，能降低持貨成本的幅度有限；進行過基本分析後，若認定應入市買

貨，他們不會計較買入價。事實上，長線大戶常利用平均價買入法，於一個很闊的價格範圍內分

批吸納。

中線投資者不會將利潤來源放於股息收入上面。他們明白股價時升時跌，卻認為有些股票的

股價因處於中期上升軌，走勢上只會大漲小回。他們不理會中期升浪中的小浪調整，只耐心等候

一些利好的消息出現，刺激股價急升至嚴重偏高的水平。這個時候，他們便可沽貨套利，同時轉

持另一隻股價處於中期上升軌，卻仍屬偏低的股票。因此，即使上市公司的業績公布理想，他們

未必會繼續持貨，等候收取股息，特別是理想的業績公布吸引到散戶投資者不理性地冒高搶貨的

話。大漲小回的走勢很多時需要良好的基本分析結果支持，但技術分析於持貨時間較短的情況下

，會變得較為重要；因每論入市或出市，我們都須要掌握良機。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

