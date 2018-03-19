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即市新聞

19/03/2018 08:50

《一周攻略－周進略》港股３月波幅雖大，實為待變格局

　　《一周攻略》打從踏入２０１８年，港股的走勢雖然承接２０１７年的樂觀，卻又不盡相同
。是的，事後回顧，２０１７年的升勢，幅度雖然大，而且過程平順日子多，只要買入優勢股份
，然後長期持有，便可以有不俗回報，一眾大藍籌的領漲者，例如騰訊（００７００）、平保
（０２３１８）、吉利（００１７５）等，便是當中代表作。
　　當然，這是事後才有的印象，但在２０１７年的環境，年初不少人以「７字尾」為由看淡，
其後又擔心特朗普上場後胡來，之後又有朝鮮局勢，以至美聯儲退市縮表加息等一連串行動的步
伐加快云云，不一而足。其實，正是這些負面因素或不確定性，令投資者不會一下子樂觀起來，
而是見步行步，以最審慎的注碼去表現理性上的樂觀理由。

＊人人看好，股市便要逆轉＊

　　相反，有了２０１７年的好景，大家在２０１８年第一季，一下子完全樂觀起來，延續了去
年第四季起的成交增加，內裡除了部分是中長期看好，但大部分是短線操作。無論如何，人人看
好之時，便是突如其竹的逆轉一刻，至於具體理由，反而相當隨機，不是這便是那。
　　在今年２月初，由美國聯儲局主席人選轉變，以及當其時的經濟數據改善，令人相信，當局
的貨幣政策正常化會以快速進行，之前一眾依賴美聯儲嘆慢板而行事的低波幅交易策略，一下子
倉位給平掉，逆轉的過程快而急。

＊議息對資產布局影響重大＊

　　港股１月大升，２月大跌，剛好抵銷了此前一個月的升幅，然後是日中波幅擴大，但悶局居
多的３月。說是悶局，也未全然如此，只是恆指待股指的大盤而言，若以個別表現，３月也不乏
突出者。
　　但是，無論如何，投資者在等待美聯儲的議息，以至其他地方的反應，卻是可以預料的。說
實在，全球資產配置的布局，沒有比這更重要的了。只消全球各地央行一起做，拆倉活動不只
２月初的速度。

＊北水韻律改，不必陰謀論＊

　　誠然，港股還有北水可以作為參考，但同樣地，有別於去年的北水遊戲規則，淨流入或淨流
出有跡可尋，近日所指，隨機的日升日跌相當普遍，而個受的選擇，亦大異於此前獨鍾情於三數
支個股，而是隨時逆轉。這種走勢，令人無所適從，一般評論每談及此，傾向陰謀論，以為有心
人或大戶刻意要跟大家捉迷藏。
　　然而，客觀效果，根本去年集中押注的，大有獲利回吐壓力，隨著全球資產價格波動率擴大
，自有部分轉投便宜或落後板塊，而這一點亦配合成交變化。如此說來，投資者與其幻想有個不
知名的對手潛伏其中，倒不如易地而處，便知其他人其實人同此心，心同此理，北水與港股股民
，其實並無大分別。

＊不破１月高位２月低位，徘徊震盪格局＊

　　短期而言，人人觀望議息，中期而言，拆倉之下無例外，當中過程有時還附送特朗普施政新
言行，才不是關鍵。投資者應減少不必要的槓桿，便可以把應該守穩的倉位好好坐穩。指數區間
而言，既不突破１月高位，也不跌穿２月低位，徘徊震盪又或待變格局而已。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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