《選股情報》今周升定跌，有啟示性。因為今周對大市的衝擊，不少，美國加息？王歧山對
美國貿易制裁怎回應？挺得過去，市可望好些。如下穿３１０，小心。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
19/03/2018 09:08
《選股情報－石鏡泉》今周升定跌？
《選股情報》今周升定跌，有啟示性。因為今周對大市的衝擊，不少，美國加息？王歧山對
美國貿易制裁怎回應？挺得過去，市可望好些。如下穿３１０，小心。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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