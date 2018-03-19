  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2018 09:05

《專家之言－葉尚志》大盤反覆待變格局，進入關鍵的一周

　　《專家之言》３月１６日，港股大盤繼續反覆待變的格局走勢，並且有運行至短期關鍵時點
窗口的機會。外圍方面，美聯儲即將舉行議息會議，結果將會在周四（２２日）凌晨公布，至於
內部方面，焦點權重指數股中國平安（０２３１８）和騰訊（００７００），將分別於周二（２
０日）和周三（２１日）公布業績。這些都是對市場具有影響力的重磅消息，宜多加注視。事實
上，在過去一周，恆指的波幅收窄至僅有５８８點，是年內的最少一周波動率，呈現窄幅盤整待
變的格局，估計在內部和外圍的重磅消息即將公布的影響推動下，港股大盤有出現突破性方向走
勢的機會，而恆指的好淡分水線見於３１１００。

＊恆指料有突破性走勢＊

　　恆指出現窄幅震動的行情，日內波幅進一步收窄至僅有２２８點，仍處於周內的波幅３１１
２２至３１７１０範圍內，呈現窄幅盤整待變格局，並且有走到短期關鍵時點窗口的傾向，估計
突破性方向走勢即將展現，而３１１００是目前的好淡分水線。恆指收盤報３１５０２點，下跌
３９點或０﹒１２％，國指收盤報１２６７３點，下跌４７點或０﹒３６％。另外，港股主板成
交金額增加至１４３６億多元，富時指數調整成分股是刺激成交量增加的原因，而沽空金額有１
６３﹒７億元，沽空比例有１１﹒４％。至於升跌股數比例是６８９：１０２８，日內漲幅超過
１０％的股票有２０隻，而日內跌幅超過１０％的股票有１９隻。

＊騰訊業績已偷步炒上，突破性走勢機會不大＊

　　指數股方面，繼中華煤氣（００００３）、銀河娛樂（０００２７）、粵海投資（００２７
０）、以及石藥集團（０１０９３）之後，電能實業（００００６）和太古Ａ（０００１９），
也跟上去在周內創出新高了。然而，這些指數股的市值佔比都不大，對大盤的推動力有限，而權
重指數股如騰訊以及中國平安，其股價能否向上突破創新高，相信對大盤的影響更為關鍵。
　　在美股科技股龍頭創歷史新高的帶動下，騰訊在過去一周出現有偷步炒業績的情況，全周累
漲了有４﹒１％，股價最高曾見４７２﹒８元，距離歷史高位４７６﹒６元僅差１％。騰訊業績
將於周三（２１日）公布，由於市場對於其業績普遍持有樂觀預期，加上股價近日亦已偷步炒上
，因此，除非業績有驚喜，否則騰訊仍有向上試高的傾向，但出現突破性走勢的機會不大，而股
價的１０日和２０日線正交匯於４５０元水平，是目前短期支持位所在。

＊平保短期缺乏向上突破力＊

　　中國平安最近兩日表現突出，股價升穿了２月尾的反彈高點８７﹒８元，並且向上挑戰至９
０元關口水平。然而，觀乎其他內險股表現，整體走勢未見同步轉強，其中，新華保險（０１３
３６）和中國人壽（０２６２８），股價目前仍徘徊於２５０日線以下。事實上，在整體不明朗
因素的困擾下，新資金入市的積極性不會太大，更多的是存量資金進行換碼來優化持倉組合。在
這種調配而非增配的市場行為下，對於中國平安現時的短期向上突破力，要有一定的保留。《第
一上海首席策略師　葉尚志》

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態19/03/2018
fb用戶資料遭擅用 疑影響美前年大選
生財有道16/03/2018
【超人退休】擁躉若72年起持長實至今回報可達5000倍　李嘉誠鞠躬謝各界厚愛
生財有道16/03/2018
【超人退休】站在「超人」肩膀上 重溫李嘉誠經典金句！
生財有道16/03/2018
【超人退休】李嘉誠宣布退休 李澤鉅出任長和主席
生財有道16/03/2018
【賈戲誰做】「孫大聖」退出樂視再跌停 Fight到最後仍未解
生財有道16/03/2018
真的退休了？李嘉誠：下午才發表講話
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
健康大晒 NEW
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 7
小薯茶水間 NEW
【後日截止】量體溫可月入1.6萬？衞生署聘健康監察督導員 4
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
美女中醫 ． 譚莉英
補腎是長壽的秘訣！常飲小米雜糧粥健脾補腎 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
打工秘笈
【用Hi定Dear好？ 】5種最百搭的商業Email開場白 2
我家私房菜 ． 韋太
【一點也不腥】北菇棉花雞 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【我很醜，但我很清甜】金菇醬爆娃娃菜 6
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
天天咖啡 可增大腸癌存活率
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
諾基亞還在做手機！這款香蕉懷舊手機還能打動你嗎？ 1
陶冬天下 ． 陶冬
中美貿易戰 1
政是有心 ． 余君雋
夠膽燒無膽認 敢去參選唔肯認輸 6
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
女子愛財 ． 唐德玲
債券vs債券基金 1
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休人士要知道的預算案重點
綠路閑人 ． lolo
溫中絕招三月天吃花椒 2
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 7
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【etnet x FoodWise Bonus賞你】Taste of Hong Kong 門票 及新西蘭Little Beauty限定版葡萄酒

【DIVA Channel】賞 Taste of Hong Kong門票及The Singleton of Glen Ord 15年威士忌品酒券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊