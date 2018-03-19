《專家之言－葉尚志》大盤反覆待變格局，進入關鍵的一周

《專家之言》３月１６日，港股大盤繼續反覆待變的格局走勢，並且有運行至短期關鍵時點

窗口的機會。外圍方面，美聯儲即將舉行議息會議，結果將會在周四（２２日）凌晨公布，至於

內部方面，焦點權重指數股中國平安（０２３１８）和騰訊（００７００），將分別於周二（２

０日）和周三（２１日）公布業績。這些都是對市場具有影響力的重磅消息，宜多加注視。事實

上，在過去一周，恆指的波幅收窄至僅有５８８點，是年內的最少一周波動率，呈現窄幅盤整待

變的格局，估計在內部和外圍的重磅消息即將公布的影響推動下，港股大盤有出現突破性方向走

勢的機會，而恆指的好淡分水線見於３１１００。



＊恆指料有突破性走勢＊



恆指出現窄幅震動的行情，日內波幅進一步收窄至僅有２２８點，仍處於周內的波幅３１１

２２至３１７１０範圍內，呈現窄幅盤整待變格局，並且有走到短期關鍵時點窗口的傾向，估計

突破性方向走勢即將展現，而３１１００是目前的好淡分水線。恆指收盤報３１５０２點，下跌

３９點或０﹒１２％，國指收盤報１２６７３點，下跌４７點或０﹒３６％。另外，港股主板成

交金額增加至１４３６億多元，富時指數調整成分股是刺激成交量增加的原因，而沽空金額有１

６３﹒７億元，沽空比例有１１﹒４％。至於升跌股數比例是６８９：１０２８，日內漲幅超過

１０％的股票有２０隻，而日內跌幅超過１０％的股票有１９隻。



＊騰訊業績已偷步炒上，突破性走勢機會不大＊



指數股方面，繼中華煤氣（００００３）、銀河娛樂（０００２７）、粵海投資（００２７

０）、以及石藥集團（０１０９３）之後，電能實業（００００６）和太古Ａ（０００１９），

也跟上去在周內創出新高了。然而，這些指數股的市值佔比都不大，對大盤的推動力有限，而權

重指數股如騰訊以及中國平安，其股價能否向上突破創新高，相信對大盤的影響更為關鍵。

在美股科技股龍頭創歷史新高的帶動下，騰訊在過去一周出現有偷步炒業績的情況，全周累

漲了有４﹒１％，股價最高曾見４７２﹒８元，距離歷史高位４７６﹒６元僅差１％。騰訊業績

將於周三（２１日）公布，由於市場對於其業績普遍持有樂觀預期，加上股價近日亦已偷步炒上

，因此，除非業績有驚喜，否則騰訊仍有向上試高的傾向，但出現突破性走勢的機會不大，而股

價的１０日和２０日線正交匯於４５０元水平，是目前短期支持位所在。



＊平保短期缺乏向上突破力＊



中國平安最近兩日表現突出，股價升穿了２月尾的反彈高點８７﹒８元，並且向上挑戰至９

０元關口水平。然而，觀乎其他內險股表現，整體走勢未見同步轉強，其中，新華保險（０１３

３６）和中國人壽（０２６２８），股價目前仍徘徊於２５０日線以下。事實上，在整體不明朗

因素的困擾下，新資金入市的積極性不會太大，更多的是存量資金進行換碼來優化持倉組合。在

這種調配而非增配的市場行為下，對於中國平安現時的短期向上突破力，要有一定的保留。《第

一上海首席策略師 葉尚志》

