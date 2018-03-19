《盤後部署》觀Ｇ２０貿戰商談進展，平保騰訊績後港股才望突破

《經濟通通訊社１９日專訊》長和系主席李嘉誠上周五收市後宣布退休，相關股份回吐，加

上多隻重磅股走低，港股今早低開１３１點報３１３７０，未幾跌２５７點報３１２４４全日低

位。其後有資金趁低吸納本周內放榜的藍籌股，如騰訊（００７００）、平保（０２３１８）等

，股價造好下，港股勢轉倒升，最多漲１５４點，高見３１６５６點，惟尾市升幅收窄，最終全

日收３１５１３，升１１點或０﹒０４％，全日在５０天線（約３１３８０）水平上落。主板成

交１０６２﹒２３億元，較上日減少約２６％。

國指跌１２點或０﹒１０％，報１２６６０點。滬指漲９點或０﹒２９％，報３２７９點。



＊觀望儲局議息會後聲明，吼美元走勢＊



Ｇ２０財長和央行行長會議於今明兩日繼續舉行，其中德國新財長Ｏｌａｆ Ｓｃｈｏｌｚ

表示，期望與美國展開對話，令美國打消鋼材及鋁關稅計劃。倘若美國無動於衷，或者未能與其

他國家達成共識，將會令各方陷入外交僵局，新一輪的貿易戰或隨之展開，投資者宜密切留意最

新動態。

此外，美聯儲局議息將於周二（２０日）及周三（２１日）舉行今年第二次的議息會議，結

果將於香港時間周四（２２日）凌晨２時公布。根據市場調查，有９８％經濟師預期會在是次會

議上宣布加息，幅度為四分一厘。市場觀望議息會後聲明，以推測今年加息次數。

在以上因素影響下，投資者宜吼實美元走勢，市場一般認為，一旦貿易戰爆發，美國經濟將

受到負面影響，美匯亦會受壓。目前美元指數失守９０關口，上周五（１６日）則報９０﹒２。



＊吼中石油績前反彈，碧桂園現價吸納＊



本周有多隻重磅藍籌放榜，包括明天公布業績的平保，以及周三派成績表的吉利

（００１７５）和騰訊等，若果業績優於市場預期，港股才有望借勢向上。預料恆指短期內將會

於３１０００點至３１７００點之間上落，若大市能重拾升軌，不排除將挑戰３２０００，較大

的支持位暫在３００００點。

展望後市，碧桂園（０２００７）、中石油（００８５７）分別於明日（２０日）及周四放

榜。碧桂園本月中獲大摩唱好，該行預測其股價於未來３０日內，上升機率為７０％至８０％；

並預料公司去年純利可優於市場預期，按年增長４０％。因此，看好碧桂園的投資者，可於現價

吸入，上望１６﹒８元。

中石油股份本月窄幅波動，相信目前仍未反映外圍油價高企勢頭，因此，若看好中石油的投

資者，可在現價趁低吸納博短期反彈，上望５０天線（約５﹒７元）。（ｇｖ）

