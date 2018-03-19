《國際要聞》俄羅斯驅逐２３名英國外交人員作報復

《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯驅逐２３名英國外交人員，同時還將終止英國文化協會

在俄羅斯的活動及英國駐聖彼得堡總領事館。

之前英國驅逐俄羅斯２３名外交人員，因對前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Ｓｅｒｇｅｉ

Ｓｋｒｉｐａｌ）及其女兒在英國被神經毒劑襲擊，英國首相文翠珊指事件是俄羅斯所為。

俄羅斯外交部稱，莫斯科的做法是對英國的挑釁行為及無端指責作出回應，警告英國如果繼

續對俄方進行不友好行動，將保留對英方採取其他回應措施的權利。（ｍｎ）

