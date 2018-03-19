《台股攻略－馮偉明》台股平盤上下整理，今日升１９點

《台股攻略》台股今日平盤上下整理，升１９﹒２點，收１１０４６﹒９點，成交金額為新

台幣１１０６﹒７２億元。

受亞股走跌遏抑，台股早盤陷入盤整，生技、顯卡、鋼鐵及矽晶圓等中小型次族群強勢抗跌

，電子三雄走勢相對平淡，早盤台積電曾一度下跌新台幣３﹒５元，所幸尾盤跌幅急速收斂，最

後以平盤作收。鴻海及大立光則在平盤上下震盪，終場以小紅作收。生技類股為今日強勢族群，

保瑞、慧智、泰福－ＫＹ及杏國等均亮燈漲停。矽晶圓族群因傳出中國基金有意入主中美晶，恐

將引發經營權爭奪戰，中美晶一度亮燈漲停，環球晶、嘉晶及合晶等均走揚。國巨延續上周五拉

尾盤氣勢，今日開低走高，再創上市新高價，華新科及禾伸堂亦跟進收高。顯卡族群因龍頭廠撼

訊結束分盤交易，今日亮燈漲停；Ｇ２０對虛擬貨幣的監控也將放鬆，承啟、青雲同步亮燈，廣

寰科及華擎也收紅。鋼鐵族群因台灣政府將向美國爭取關稅豁免，中鋼股價穩住，世紀鋼、三星

、志聯、燁興、美亞、東明－ＫＹ 等也收紅。

由於美國、英國及台灣等主要央行本周將舉行會議，目前法人預期聯儲局將加息１碼，建議

投資者留意會後聲明對通貨膨脹及經濟前景之看法，以及對股債市及美元之影響。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

