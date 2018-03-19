《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證產品結構簡單易明

《窩輪豪情》牛熊證約於１６年前在歐洲面世，至今已成為了德國、意大利、瑞士、英國、

澳洲等國家增長最快的投資產品之一，廣受投資者歡迎。發行商已經為在海外交易所上市的牛熊

證確立的品牌眾多，包括Ｔｕｒｂｏ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ、Ｗａｖｅｓ等，而在場外牛

熊證市場買賣的產品則有差價合約Ｃｏｎｔｒａｃｔｓ ｆｏｒ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ。於

香港交易所上進行買賣時，牛熊證的發行商與投資者均可享有具透明度的中央市場報價，和高效

率的交易及結算設施。對本地投資者而言，於香港交易所掛牌的牛熊證自然較於海外交易所或海

外的場外市場買賣的牛熊證更具吸引力。

大家都知道，牛熊證屬於一種追蹤相關資產價格表現的結構性產品。與衍生權證相似，牛熊

證為一種具有槓桿效應的投資產品，投資者只需投入相對地少量的資金，便可追蹤相關資產價格

的表現。相對衍生權證而言，牛熊證的產品結構比較簡單易明，計算價格時候的透明度亦較高，

而引伸波幅與時間值耗損等因素對牛熊證價格的影響亦較為輕微。然而，牛熊證價格亦受其本身

的供求、財務費用與尚餘交易時間等因素所影響。此外，個別牛熊證的對沖值會不時轉變，未必

接近＋１或－１。有些時候，特別是於相關資產價格逼近收回價時，牛熊證價格可能會變得波動

，其流通量亦難以預料。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

