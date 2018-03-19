《談國論企－黎偉成》住宅商品房前二月略加快開發投資

《談國論企》中國的住宅開發投資於２０１８年１－２月份呈現略為加快開發投資速度，主

要受惠於商品住宅房的銷售情況有序的回穩改善，而竣工及待售面積進一步縮減，使求與供該可

逐步回復到相對平衡的良性關係，唯是此需商業銀行等金融機構的適度大力支持。國務院總理李

克強於《２０１８年政府工作報告》強調要「繼續實行差別化調控」，和「要建立健全長效機制

，以促進房地產市場平穩健康發展」，相信住宅樓市回春有望矣。



＊需求回穩供應卻不斷縮減會使市況漸平衡＊



據中國國家統計局所發布的最新資料顯示，全國房地產開發投資於２０１８年前個月出現溫

和好轉新況，特別是住宅開發投資累計額度７３７９億元同比增長１２﹒３％，不僅相對於

２０１７年１－２月份的６５７１億元的９％升幅多增３﹒３個百分點，更使整體房地產開發投

資１﹒０８３萬億元比上年同期多增１個百分點至９﹒９％。此因住宅房屋於２０１８年伊始的

開發工程開始增添動力，並可見之於（１）新開工面積１﹒３０３２億平方米的同比增長５％，

使包括辦公樓、商業營業用房在內的各類房屋新開工面積１﹒７７４６億平方米的增幅達

２﹒９％，和（２）整體住宅施工面積４３﹒０６６９億平方米增長１﹒８％。

論住宅房屋有向俏的最新發展之因，乃（一）即使商品住宅銷售面積於２０１８年１－２月

份所達１﹒２７２７億平方米，同比增長只是２﹒３％和比整體商品房所增的４﹒１％少增

１﹒８個百點，但住宅房的銷售額度１﹒０５５３萬億元的升幅，卻高達１５﹒７％，為自

２０１７年１－７月份１５﹒９％的上升幅度以來的快增，更遠高於２０１７年全年所的

１１﹒３％，可解讀為住宅商品房屋的銷售價格重拾升軌，故銷量低而所涉的額度有較快增長。

商品住宅銷情有所好轉，因由有市場的需求即使只是溫和增長，唯是供應量卻逐步收縮，也

許會在稍遲階段出現供與求回復到相對平衡的關係，而供應方面的（二）住宅房屋竣工面積於

２０１８年１－２月份達９６８２萬平方米，同比減少１７﹒１％，而２０１７年同期仍然相對

大幅增加１５﹒３％，和７月份由對上一個月之升轉跌，使去年全年累計減少７％。

再結合（三）住宅商品房的待售面積，所縮減的程度更為劇烈，於２０１８年１－２月份所

達之３﹒０１２１億平方米，同比減少２６％，相對於２０１７年前兩個月減１２﹒７％至

４﹒０７２５億平方米，在面積上於１年之間減少１﹒０６０４億平方米，在幅度上則多減

１３﹒３個百分點之普。

由是得出的結論，為：新的住宅房屋供應漸次減少之情日甚。

但房地產市場仍面對十分重大的壓力，此乃來自（四）以商業銀行為主的金融機構對房地產

開發商的貸款仍然相當審慎，因到位資金中的（Ｉ）國內貸款於２０１８年１－２月份５００１

億元同比僅增０﹒３％，遠低於整體到位資金２﹒３９８８萬億元所增的４﹒８％凡４﹒５個百

分點，而上年同期仍增加１１﹒５％至４９８５億元，和（ＩＩ）個人按揭貸款３２４１億元同

比減少４﹒３％，上年同期增加２０﹒４％，反而（ＩＩＩ）開發商自籌資金由上年之跌

１７﹒２％轉升７﹒２％。



＊商業銀行得支持房地產開發投資惠民生＊



正正因為商業銀行等金融機構對房地產開發商的支持力度不足，故（五）土地購置遂未見有

任何改善之象：（１）所涉面積２３４５萬平方米同比減少１﹒２％，而２０１７年１－２月份

尚略為增加６﹒２％至２３７４萬平方米；而（２）土地成交價款只能夠持平於上年同期的

７９４億元，上年的前二個月尚能增長１２﹒７％。

對於中國的房地產市道的前景，感到信心，因國務院李克強於３月５日發表的《２０１８年

政府工作報告》，提到境內外廣為關注的房地產問題時，強調定位是「堅持房子是用來住的，不

是用來炒的」，並力表要建立健全長效機制，以促進房地產市場平穩健康發展，還透露要穩妥推

進房地產稅立法，都是有利房地產市場今後發展和廣大人民群眾安居宜居的基本利益。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

