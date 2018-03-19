《異動股》長和及長實競價跌１及２％，李嘉誠上周五宣布退休

《經濟通通訊社１９日專訊》長和（００００１）及長實（０１１１３）開市競價跌１％及

２％，李嘉誠上周五（１６日）收市後在業績記者會上宣布退休，將於５月１０日股東周年大會

結束後，退任公司主席、執行董事職務，已同意出任兩間公司資深顧問，繼續為集團作出貢獻，

就重大事項提供意見，由李澤鉅出任長和主席。

另一方面，長和及長實公布全年業績後，大行給予最新評級及目標：

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長和 摩通 維持１２９﹒００ 維持增持

大摩 維持１０９﹒００ 維持增持

長實 大摩 維持 ８１﹒００ 維持增持

摩通 維持 ７７﹒００ 維持增持

瑞銀 ８３﹒８０－＞ ８４﹒７５ 維持買入

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表列長和系股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長和 （００００１） ９７﹒９０元 跌１﹒０１％

電能實業（００００６） ７１﹒２５元 升０﹒０７％

和記電訊（００２１５） ２﹒８４元 無升跌

置富產業（００７７８） ９﹒３０元 跌０﹒６４％

泓富產業（００８０８） ３﹒３５元 跌０﹒５９％

長江基建（０１０３８） ６６﹒７５元 跌０﹒２２％

長實集團（０１１１３） ６８﹒５０元 跌２﹒１４％

ＴＯＭ （０２３８３） ２﹒１７元 無升跌

港燈 （０２６３８） ７﹒５３元 無升跌

匯賢產業（８７００１） ３﹒２６元 無升跌

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