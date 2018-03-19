《外匯達仁－盧楚仁》議息後美元有大跌危機

《外匯達仁》本周有三大央行議息，分別是星期三（２１日）聯儲局，星期四（２２日）新

西蘭儲備銀行及英倫銀行，估計三大央行議息後，會令匯市衍生大幅波動，大家務必要留意，尤

其是美元有機會結束橫行區間而展開新一輪跌浪。



＊買入非美首選英鎊＊



首先討論星期三聯儲局議息，基本上金融市場已認定新任主席鮑威爾，在他第一次領導下的

聯儲局議息會加息四分一厘。不過，加息後美元有機會因此而下跌，主要是金融市場已預期美國

加息，故消息消化後，弱勢美元有機會因此而再步入下跌的趨勢。對上一次的１２月加息以及之

前幾次都是一樣，當宣布加息後美元便掉頭下跌，又或者幾天後下跌，估計今次亦不例外。而且

由特朗普衍生出來的利淡美元的因素與日俱增，除貿易戰外，最新又推出美台旅行法，讓美國台

灣兩地高官可以互訪，估計中國定必作出嚴厲的報復行動。所以，當星期三晚聯儲局加息後，若

美元下跌而又最值得買入的非美貨幣，必定首選是英鎊而非紐元和加元。



＊留意英行長議息後言論＊



加元方面處於弱勢不宜買入，星期四新西蘭儲備銀行預期不會有息口變動，甚至議息會議後

新西蘭儲備銀行會發表「鴿派」言論令紐元受壓。相反，英國通脹仍然高企，有持續的加息壓力

，但星期四英倫銀行會議後，雖然不一定會加息，但關鍵在於會後記者會，英倫銀行行長卡尼很

大機會暗示５月將會加息，令英鎊匯價進一步上揚。在技術分析層面，若英鎊兌美元在這一兩天

到１﹒３８５０，不妨可先行趁低吸納，短線目標可望達到１﹒４１００水平，後市更有機會重

上１﹒４３００或以上水平。



＊日圓續看好＊



特朗普對內亂炒人，對外又發動貿易戰，亦因為通俄門仍被調查當中，１１月中期選舉共和

黨亦岌岌可危，令外匯交易員對美元進一步失去信心。除英鎊心水推介外，有避險功能的日圓也

繼續可看高一線。《ｉＢＥＳＴ ＦＩＮＡＮＣＥ高級副總裁 盧楚仁》

