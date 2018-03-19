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即市新聞

19/03/2018 11:23

《外匯達仁－盧楚仁》議息後美元有大跌危機

　　《外匯達仁》本周有三大央行議息，分別是星期三（２１日）聯儲局，星期四（２２日）新
西蘭儲備銀行及英倫銀行，估計三大央行議息後，會令匯市衍生大幅波動，大家務必要留意，尤
其是美元有機會結束橫行區間而展開新一輪跌浪。
　
＊買入非美首選英鎊＊
　
　　首先討論星期三聯儲局議息，基本上金融市場已認定新任主席鮑威爾，在他第一次領導下的
聯儲局議息會加息四分一厘。不過，加息後美元有機會因此而下跌，主要是金融市場已預期美國
加息，故消息消化後，弱勢美元有機會因此而再步入下跌的趨勢。對上一次的１２月加息以及之
前幾次都是一樣，當宣布加息後美元便掉頭下跌，又或者幾天後下跌，估計今次亦不例外。而且
由特朗普衍生出來的利淡美元的因素與日俱增，除貿易戰外，最新又推出美台旅行法，讓美國台
灣兩地高官可以互訪，估計中國定必作出嚴厲的報復行動。所以，當星期三晚聯儲局加息後，若
美元下跌而又最值得買入的非美貨幣，必定首選是英鎊而非紐元和加元。
　
＊留意英行長議息後言論＊
　
　　加元方面處於弱勢不宜買入，星期四新西蘭儲備銀行預期不會有息口變動，甚至議息會議後
新西蘭儲備銀行會發表「鴿派」言論令紐元受壓。相反，英國通脹仍然高企，有持續的加息壓力
，但星期四英倫銀行會議後，雖然不一定會加息，但關鍵在於會後記者會，英倫銀行行長卡尼很
大機會暗示５月將會加息，令英鎊匯價進一步上揚。在技術分析層面，若英鎊兌美元在這一兩天
到１﹒３８５０，不妨可先行趁低吸納，短線目標可望達到１﹒４１００水平，後市更有機會重
上１﹒４３００或以上水平。
　
＊日圓續看好＊
　
　　特朗普對內亂炒人，對外又發動貿易戰，亦因為通俄門仍被調查當中，１１月中期選舉共和
黨亦岌岌可危，令外匯交易員對美元進一步失去信心。除英鎊心水推介外，有避險功能的日圓也
繼續可看高一線。《ｉＢＥＳＴ　ＦＩＮＡＮＣＥ高級副總裁　盧楚仁》

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