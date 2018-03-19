《經濟通通訊社兩會採訪組１９日北京專電》全國人大舉行第七次全體會議，決定國務院副
總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、人民銀行行長、審計長及秘書長的人選，其中，國
務院總理李克強提名韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴為國務院副總理。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》
19/03/2018 09:19
【兩會直擊】韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴獲提名為國務院副總理
《經濟通通訊社兩會採訪組１９日北京專電》全國人大舉行第七次全體會議，決定國務院副
總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、人民銀行行長、審計長及秘書長的人選，其中，國
務院總理李克強提名韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴為國務院副總理。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》
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