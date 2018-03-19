《午市前瞻》市場多項關注點，港股續區間波動，平保騰訊等料績佳

《經濟通通訊社１９日專訊》受惠於工業生產數據強勁，美國三大指數上周五（１６日）均

錄得升幅，道指收高７２點或０﹒３％，報２４９４６點。長和系主席李嘉誠上周五收市後宣布

退休，加上多隻重磅股走低，港股今早低開１３１點報３１３７０，未幾跌至３１２４４低位。

其後有資金赴低吸納本周內放榜的藍籌股，如吉利（００１７５）、平保（０２３１８）等，股

價造好下，港股勢轉倒升，最多漲１５４點，高見３１６５６點，午收報３１５６２點，升

６０點或０﹒１９１％。半日主板成交６０４﹒６５億元。



＊濠賭股跑出銀娛升２％，平保吉利績前先炒高＊



長和系多間公司上周五公布業績，主席李嘉誠在記者會上宣布退休，長和（００００１）下

跌１﹒３７％，報９７﹒５５元；長實集團（０１１１３）下跌１﹒１４％，報６９﹒２元；電

能實業（００００６）下跌１﹒０５％，報７０﹒４５元；長江基建（０１０３８）亦跌

１﹒３５％報６６元。

濠賭股普遍造好，銀娛（０００２７）上升２﹒３６％，報７１﹒４５元，為半日最佳藍籌

；永利澳門（０１１２８）漲２﹒４３％，報２９﹒５元；金沙（０１９２８）升

０﹒７９％，報４４﹒９元；美高梅（０２２８２）則跌０﹒４６％，報２１﹒８元。

多隻重磅藍籌將於本周放榜，平保上升１﹒５１％，報９１元；騰訊（００７００）無升跌

，報４６５﹒２元；吉利上升１﹒８９％，報２６﹒９５元。

其他重磅股方面，匯控（００００５）上升０﹒３９％，報７７﹒２５元；港交所

（００３８８）下跌０﹒６４％，報２８０﹒２元；友邦（０１２９９）上升１﹒２７％，報

６８元。



＊世界華文媒體爆升，內房股走低萬科跌逾３％＊



內地上月１２城市商品房售價錄環比下跌，內房股走低，萬科企業（０２２０２）下跌３﹒

４７％，報３３﹒３５元；融創中國（０１９１８）下跌３﹒４８％，報３０﹒５元；中國恆大

（０３３３３）下跌２﹒５％，報２５﹒３５元。

傳毛記葵涌（０１７１６）首日孖展超購逾千倍，間接接有其部分股權的世界華文媒體

（００６８５）今早曾爆升超過４倍，高見３﹒６９元，午收仍升２﹒２６倍，報２﹒３５元。

同樣爆升的有中國醫療集團（０８２２５），其發盈喜料去年多賺逾１３倍，上升１﹒０５位，

報０﹒４９元。

半新股沽壓重，賓仕國際（０１７０５）下跌１７﹒４６％，報３﹒３１元，仍比招股價高

逾２倍；光麗科技（０６０３６）下跌２１﹒１１％，報０﹒７１元。



＊植耀輝：騰訊可續持有，無貨者待放榜後買入＊



耀才研究部經理植耀輝對《經濟通通訊社》表示，港股近期受多項因素左右，預料會維持區

間波動的走勢。這些因素包括Ｇ２０峰會、聯儲局議息會議以及本港藍籌股業績期，預期恆指將

會於３１０００點至３１８００點之間上落。

植氏表示，個別藍籌股業績預計會良好，其中舜宇（０２３８２）、騰訊、平保等，有貨者

可以繼續持有。將於本周三（２１日）放榜的騰訊近日雖然窄幅波動，但植氏長線仍然看好，惟

建議無貨者可以等其公布業績後才分注買入。（植耀輝本人持有騰訊股份）

（ｆｆ、ａｌ）

