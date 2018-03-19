  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2018 12:45

《午市前瞻》市場多項關注點，港股續區間波動，平保騰訊等料績佳

　　《經濟通通訊社１９日專訊》受惠於工業生產數據強勁，美國三大指數上周五（１６日）均
錄得升幅，道指收高７２點或０﹒３％，報２４９４６點。長和系主席李嘉誠上周五收市後宣布
退休，加上多隻重磅股走低，港股今早低開１３１點報３１３７０，未幾跌至３１２４４低位。
其後有資金赴低吸納本周內放榜的藍籌股，如吉利（００１７５）、平保（０２３１８）等，股
價造好下，港股勢轉倒升，最多漲１５４點，高見３１６５６點，午收報３１５６２點，升
６０點或０﹒１９１％。半日主板成交６０４﹒６５億元。

＊濠賭股跑出銀娛升２％，平保吉利績前先炒高＊

　　長和系多間公司上周五公布業績，主席李嘉誠在記者會上宣布退休，長和（００００１）下
跌１﹒３７％，報９７﹒５５元；長實集團（０１１１３）下跌１﹒１４％，報６９﹒２元；電
能實業（００００６）下跌１﹒０５％，報７０﹒４５元；長江基建（０１０３８）亦跌
１﹒３５％報６６元。
　　濠賭股普遍造好，銀娛（０００２７）上升２﹒３６％，報７１﹒４５元，為半日最佳藍籌
；永利澳門（０１１２８）漲２﹒４３％，報２９﹒５元；金沙（０１９２８）升
０﹒７９％，報４４﹒９元；美高梅（０２２８２）則跌０﹒４６％，報２１﹒８元。
　　多隻重磅藍籌將於本周放榜，平保上升１﹒５１％，報９１元；騰訊（００７００）無升跌
，報４６５﹒２元；吉利上升１﹒８９％，報２６﹒９５元。
　　其他重磅股方面，匯控（００００５）上升０﹒３９％，報７７﹒２５元；港交所
（００３８８）下跌０﹒６４％，報２８０﹒２元；友邦（０１２９９）上升１﹒２７％，報
６８元。

＊世界華文媒體爆升，內房股走低萬科跌逾３％＊

　　內地上月１２城市商品房售價錄環比下跌，內房股走低，萬科企業（０２２０２）下跌３﹒
４７％，報３３﹒３５元；融創中國（０１９１８）下跌３﹒４８％，報３０﹒５元；中國恆大
（０３３３３）下跌２﹒５％，報２５﹒３５元。
　　傳毛記葵涌（０１７１６）首日孖展超購逾千倍，間接接有其部分股權的世界華文媒體
（００６８５）今早曾爆升超過４倍，高見３﹒６９元，午收仍升２﹒２６倍，報２﹒３５元。
同樣爆升的有中國醫療集團（０８２２５），其發盈喜料去年多賺逾１３倍，上升１﹒０５位，
報０﹒４９元。
　　半新股沽壓重，賓仕國際（０１７０５）下跌１７﹒４６％，報３﹒３１元，仍比招股價高
逾２倍；光麗科技（０６０３６）下跌２１﹒１１％，報０﹒７１元。

＊植耀輝：騰訊可續持有，無貨者待放榜後買入＊

　　耀才研究部經理植耀輝對《經濟通通訊社》表示，港股近期受多項因素左右，預料會維持區
間波動的走勢。這些因素包括Ｇ２０峰會、聯儲局議息會議以及本港藍籌股業績期，預期恆指將
會於３１０００點至３１８００點之間上落。
　　植氏表示，個別藍籌股業績預計會良好，其中舜宇（０２３８２）、騰訊、平保等，有貨者
可以繼續持有。將於本周三（２１日）放榜的騰訊近日雖然窄幅波動，但植氏長線仍然看好，惟
建議無貨者可以等其公布業績後才分注買入。（植耀輝本人持有騰訊股份）
（ｆｆ、ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪19/03/2018
【兩會專訪】鄺美雲：冀簡化港人專業資格認可 港青要多了解內地
生財有道19/03/2018
【兩會直擊】譚耀宗當選人大常委 宣傳修憲推廣大灣區為首要任務
生財有道19/03/2018
【兩會直擊】表列新一屆領導人名單
生財有道19/03/2018
【兩會直擊】李克強當選為國務院總理 梁曉渡當選監察委主任
生財有道19/03/2018
【兩會直擊】習近平全票當選為國家主席 王岐山當選為國家副主席
興證快訊19/03/2018
兩會後，A股俏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
健康大晒 NEW
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 4
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 7
小薯茶水間 NEW
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 3
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
美女中醫 ． 譚莉英
補腎是長壽的秘訣！常飲小米雜糧粥健脾補腎 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
打工秘笈
【用Hi定Dear好？ 】5種最百搭的商業Email開場白 2
我家私房菜 ． 韋太
【一點也不腥】北菇棉花雞 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【我很醜，但我很清甜】金菇醬爆娃娃菜 6
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
天天咖啡 可增大腸癌存活率
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
諾基亞還在做手機！這款香蕉懷舊手機還能打動你嗎？ 1
陶冬天下 ． 陶冬
中美貿易戰 1
政是有心 ． 余君雋
夠膽燒無膽認 敢去參選唔肯認輸 6
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
女子愛財 ． 唐德玲
債券vs債券基金 1
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休人士要知道的預算案重點
綠路閑人 ． lolo
溫中絕招三月天吃花椒 2
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 7
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【DIVA Channel】賞睇《黃金花》

【DIVA Channel】賞 Taste of Hong Kong門票及The Singleton of Glen Ord 15年威士忌品酒券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊