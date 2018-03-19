《娥姐錦囊－張賽娥》交易所爭奪新經濟企業上巿，香港勝在國際化

《娥姐錦囊》近日，香港、中國和新加坡交易所不約而同修訂遊戲規則，爭取新經濟企業到

當地上巿。交易所各出奇謀，而企業則因應本身需要作出選擇，如果企業想走國際化路線，又有

中國概念，香港當為首選。

正當港交所（００３８８）積極改革，預計４月就同股不同權作諮詢總結並接受上市申請之

際，鄰近的新加坡亦急起直追，預計今年７月就迎來首家同股不同權企業上巿。據報，為了吸引

新經濟企業到當地上市，新交所或會取消５億新加坡元（約３﹒８億美元）的最低市值限制，亦

有機會放寬日落條款限制。

其實三地的上巿環境各有優劣，香港巿場與國際接軌，而且比較成熟，如果企業不只想吸引

散戶或國內基金，香港應有優勢。至於國內企業若回歸Ａ股上巿，勝在散戶熟悉，較受歡迎，而

新加坡交易所獲政府全力支持，企業在當地上巿，往往可享政策優惠，只是當地股巿交投不如香

港活躍，巿場參與者亦不及香港廣泛。最終，企業還是要按其需要，揀選上巿地點。

另外，中國預託證券（ＣＤＲ）快將推出，估計部分內地企業在海外上巿後，或以ＣＤＲ的

形式回歸Ａ股，首批很可能是巿場較熟悉的內地企業，捧場客和成交量不成問題，但往後陸續上

巿者，若知名度稍欠，可能如本港十多年前引入的「納指七雄」般，交投淡靜，畢竟ＡＤＲ等交

易工具的成交量，始終稍遜。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

