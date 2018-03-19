  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2018 16:40

《美元走勢－羅明立》美本周加息無懸念，關注鮑威爾政策立場

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１５　　　１０５﹒６７　　　１０５﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２８１　　　１﹒２２５８　　　１﹒２２６１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９４４　　　１﹒３９１２　　　１﹒３９１９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９５４０　　　０﹒９５２７　　　０﹒９５３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４１　　　７﹒８４１６　　　７﹒８４３４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》星期五（１６日）美國公布３月密歇根消費者信心指數升至１０２，為１４年
新高，但新屋動工數據則弱於預期，美匯指數繼續在９０水平反覆上落，但就於５０天線上收市
，今早（１９日）維持上升動力。白宮人事變動頻繁令市場擔心外交及貿易政策將出現重大改變
，「鷹」派人士接任對整個環球局勢帶來不安的影響。而貿易談判將對金融市場最為關注一環，
亦可能左右聯儲局的加息步伐。今個星期的議息會議應加息０﹒２５％，亦是鮑威爾首次舉行會
議，投資者極為關注新主席的政策立場，而點陣圖亦會為市場帶來未來加息次數的啟示。歐元上
星期五跌至１﹒２２６０後嘗試反彈，但最終未能重返１﹒２３以上，走勢現疲態，短線可能要
再往下尋底。
　
＊炒家勢推高日圓＊
　
　　美元兌日圓走勢未能受惠於美元回穩，繼續於１０６以下爭持。日本首相的醜聞令支持度下
挫，但日圓卻造好；市場認為若事件令安倍下台，寬鬆貨幣政策可能更快作出調整，似乎炒家正
無所不用其技嘗試推高日圓，繼續關注美日的風險。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒３０　　　１０４﹒３０　　　１０６﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２９０　　　１﹒２１７０　　　１﹒２３４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/03/2018
【人行換帥】改革派周小川掌人行15年 「人民幣先生」毀譽參半
專訪19/03/2018
【兩會專訪】鄺美雲：冀簡化港人專業資格認可 港青要多了解內地
生財有道19/03/2018
【兩會直擊】譚耀宗當選人大常委 宣傳修憲推廣大灣區為首要任務
生財有道19/03/2018
【兩會直擊】表列新一屆領導人名單
生財有道19/03/2018
【兩會直擊】李克強當選為國務院總理 梁曉渡當選監察委主任
生財有道19/03/2018
【兩會直擊】習近平全票當選為國家主席 王岐山當選為國家副主席
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
健康大晒 NEW
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 4
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 7
小薯茶水間 NEW
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 3
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
美女中醫 ． 譚莉英
補腎是長壽的秘訣！常飲小米雜糧粥健脾補腎 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
打工秘笈
【用Hi定Dear好？ 】5種最百搭的商業Email開場白 2
我家私房菜 ． 韋太
【一點也不腥】北菇棉花雞 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【我很醜，但我很清甜】金菇醬爆娃娃菜 6
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
天天咖啡 可增大腸癌存活率
政是有心 ． 余君雋
夠膽燒無膽認 敢去參選唔肯認輸 7
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
諾基亞還在做手機！這款香蕉懷舊手機還能打動你嗎？ 1
陶冬天下 ． 陶冬
中美貿易戰 1
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
女子愛財 ． 唐德玲
債券vs債券基金 1
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休人士要知道的預算案重點
綠路閑人 ． lolo
溫中絕招三月天吃花椒 2
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 7
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【DIVA Channel】賞睇《黃金花》

【DIVA Channel】賞 Taste of Hong Kong門票及The Singleton of Glen Ord 15年威士忌品酒券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊