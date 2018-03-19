《美元走勢－羅明立》美本周加息無懸念，關注鮑威爾政策立場

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒１５ １０５﹒６７ １０５﹒７４

歐元╱美元 １﹒２２８１ １﹒２２５８ １﹒２２６１

英鎊╱美元 １﹒３９４４ １﹒３９１２ １﹒３９１９

美元╱瑞郎 ０﹒９５４０ ０﹒９５２７ ０﹒９５３８

美元╱港元 ７﹒８４４１ ７﹒８４１６ ７﹒８４３４

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《美元走勢》星期五（１６日）美國公布３月密歇根消費者信心指數升至１０２，為１４年

新高，但新屋動工數據則弱於預期，美匯指數繼續在９０水平反覆上落，但就於５０天線上收市

，今早（１９日）維持上升動力。白宮人事變動頻繁令市場擔心外交及貿易政策將出現重大改變

，「鷹」派人士接任對整個環球局勢帶來不安的影響。而貿易談判將對金融市場最為關注一環，

亦可能左右聯儲局的加息步伐。今個星期的議息會議應加息０﹒２５％，亦是鮑威爾首次舉行會

議，投資者極為關注新主席的政策立場，而點陣圖亦會為市場帶來未來加息次數的啟示。歐元上

星期五跌至１﹒２２６０後嘗試反彈，但最終未能重返１﹒２３以上，走勢現疲態，短線可能要

再往下尋底。



＊炒家勢推高日圓＊



美元兌日圓走勢未能受惠於美元回穩，繼續於１０６以下爭持。日本首相的醜聞令支持度下

挫，但日圓卻造好；市場認為若事件令安倍下台，寬鬆貨幣政策可能更快作出調整，似乎炒家正

無所不用其技嘗試推高日圓，繼續關注美日的風險。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒３０ １０４﹒３０ １０６﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２９０ １﹒２１７０ １﹒２３４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

