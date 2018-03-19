《再戰明天》人大會議閉幕，澳洲央行公布會議記錄，平保派業績

《經濟通通訊社１９日專訊》明日，人大會議閉幕，澳洲央行公布會議記錄。



＊澳洲央行公布會議記錄，人大會議閉幕＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，歐洲央行（ＥＣＢ）執委莫爾許就

「２０１８年貨幣政策面臨的挑戰」發表主旨演講。

明早８：３０ａｍ，澳洲央行將公布３月貨幣政策會議記錄。

９：００ａｍ，中國全國人民代表大會第八次全體會議（閉幕會），表決關於政府工作報告

的決議草案，表決中華人民共和國監察法草案，表決關於２０１７年國民經濟和社會發展計劃執

行情況與２０１８年國民經濟和社會發展計劃的決議草案，表決關於２０１７年中央和地方預算

執行情況與２０１８年中央和地方預算的決議草案等。

１０：３０ａｍ，國務院總理李克強在人民大會堂金色大廳答記者問。

明午１２：１５ｐｍ，澳洲央行助理總裁布洛克參加澳洲證券和投資委員會（ＡＳＩＣ）年

度論壇。



＊澳洲公布第四季房價指數＊



在數據方面，明晨５：００ａｍ，南韓公布２月生產者物價指數。

明早８：３０ａｍ，澳洲公布第四季房價指數，季率料由下滑０﹒２％升上持平；年率料由

８﹒３％降至３﹒９％。



＊本港公布２月通脹率＊



明午１：００ｐｍ，日本公布１月領先指標和同時指標。２：００ｐｍ，日本公布２月工具

機訂單。３：００ｐｍ，德國公布２月生產者物價指數，月率料由０﹒５％降至０﹒１％；年率

料由２﹒１％降至２％。日本同時公布２月便利商店銷售額。４：３０ｐｍ，香港公布２月綜合

消費物價指數，年率料由１﹒７％升上２﹒２％。



＊平保和碧桂園派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國平安（０２３１８）、碧桂園（０２００７）、金鷹

商貿集團（０３３０８）、香港小輪（集團）（０００５０）、嘉華國際（００１７３）、昆侖

能源（００１３５）、馬鞍山鋼鐵（００３２３）、新華保險（０１３３６）、上海石油化工

（００３３８）、康師傅控股（００３２２）、眾安在線（０６０６０）、雅生活服務

（０３３１９）、招商局置地（００９７８）、中煤能源（０１８９８）、香港中華煤氣

（００００３）、味千（中國）（００５３８）、中國華融（０２７９９）、ＳＯＨＯ中國

（００４１０）和雨潤食品（０１０６８）。（ｈｏ）

