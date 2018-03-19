【ＩＰＯ反應】耀才：毛記葵涌孖展額近７１億，頭搥飛近４３０張

《經濟通通訊社１９日專訊》耀才證券（０１４２８）行政總裁許繹彬表示，現正招股的毛

記葵涌（０１７１６）孖展額暫錄得近７１億元，頭搥飛數近４３０張。

毛記葵涌主要經營《１００毛》雜誌及「毛記電視」網站及應用程式，按每股１元至１﹒２

元發售６７５０萬股新股，其中９０％作配售股份，１０％作公開發售，集資規模６７５０萬至

８１００萬元。以每手２０００股計算，入場費為２４２４﹒１８元。

毛記葵涌於３月１６日至３月２１日招股，３月２８日起在主板掛牌。獨家保薦人為長雄證

券。（ｌｙ）

