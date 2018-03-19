《小傳日記》魚缸悶市難高攀，平保企穩九十關！

《小傳日記》侵侵搞出嚟嘅貿易戰雖然暫時冷卻，但今個禮拜二（２０日）花旗國就舉行議

息會議，禮拜四（２２日）香江時間凌晨就會有結果，今個月加息機率已經高達１００巴仙，「

孖屐」估聯儲局都唔會臨尾轉軚，主要都係觀望聯儲局對後市會有咩睇法。

可能因為想睇定Ｄ，等埋議息結果出台後再入缸搏殺，就算有幾隻藍戰士即將喺呢個禮拜放

榜，缸友呢幾日都唔太進取，今朝魚缸低開１３１點，冇幾耐就一度跣低２５７點，低見

３１２４４，之後除咗生發發（００３８８），部分重磅藍戰士彈返Ｄ上嚟，但就唔係彈得好有

力，只有聽日放榜嘅平保（０２３１８）有較為明顯嘅升幅，推高魚缸最多抽升１５４點，高見

３１６５６。

中午之後平保愈升愈勁，一度跳起近３巴仙，但魚缸始終都唔係好夠力，全日埋單更得番

１１點落袋，收報３１５１３。國指一樣冇乜氣勢，腳軟跣低１２點報１２６６０。成交就只係

勉強衝破千億關，全日錄得１０６２億銀，較上個禮拜五（１６日）縮水２６巴仙。



＊藍戰等放榜平保好暢旺，吉利好架勢ＱＱ卻閉翳＊



今個禮拜有呢三隻重磅藍戰士排隊派成績表，近日勢頭大好嘅平保，今日再接再厲，朝早已

經跑出，最後平保仍能保持升勢，全日衝前約２巴仙，報９１﹒５銀，日內仲曾經爆升近３巴仙

，高見９２﹒１５銀，唔知聽日放榜後仲會唔會再創高峰呢？

另一邊廂，股王ＱＱ（００７００）周三（２１日）公布第四季業績，《彭博》數據預期，

第四季ＧＡＡＰ純利大升約４２巴仙至約７１巴仙；有分析仲話，佢第四季度或會再次優於預期

，投資項目上市仲會帶嚟憧憬，勁！但ＱＱ午後就腳軟軟喇，完場時更倒跌約１巴仙，報

４６１﹒８銀，全日最低位收，希望只係健康調整喇。

砵砵車吉利（００１７５）同樣喺後日放榜，狀態大勇，曾一度衝破２７蚊關口，到咗收市

尾段仍然保持住升勢，最終吉利收市時開心衝前近２巴仙，埋單２６﹒９銀，想借勢博炒嘅缸友

，應該仲可以玩埋呢一兩日嘅！

Ａ場近排積極研究推ＣＤＲ（中國預託證券），唔少神州科網巨企都話諗住返娘家上市，即

係變相搶香江魚缸生意，搞到生發發呢幾日愁眉不展，今日又跣低近兩巴仙，報２７７蚊。



＊丘鈦前景正舜宇亦省鏡，富智康跪低蘋果股失威＊



喺神州手機鏡頭「孖屐」有返咁上下地位嘅丘鈦（０１４７８），受惠上年唔少神州手機都

升級至雙鏡頭同用上指紋解鎖嘅情況下，丘鈦舊年賺咗１﹒８４倍至４﹒３６億人仔。雖然丘鈦

一早就發咗盈喜，但管理層似乎對今年出貨量增長信心爆棚，預計攝像頭模組出貨量可增長一成

至兩成，指紋識別模組出貨數量更增長兩成至三成，而缸友收到風後即刻掃貨以示支持，全日急

彈超過６巴仙，報１１﹒８２銀。

神州鏡頭一哥舜宇（０２３８２）就將會喺魚缸收工後先放榜，呢位一哥早前同樣已經發咗

盈喜，加上早排公布嘅二月出貨量數據都算省鏡，而街坊丘鈦又預計今年出貨量數據繼續強勁，

缸友估計舜宇今年成績應該更加有睇頭，舜宇今日最多跳起超過３巴仙，高見１４９蚊，差少少

就去到山頂位１５２﹒６銀，埋單升咗兩巴仙，報１４７﹒１銀。台資手機設備佬鴻騰精密

（０６０８８）喺呢個禮拜五（２３日）放榜，今日彈起近３巴仙，報４﹒７４銀。

其他街坊就冇乜運行，鴻騰嘅兄弟富智康（０２０３８）急插近４巴仙，報１﹒９銀，盤中

仲一度低見１﹒８７銀，創五年半新低。跟蘋果搵食嘅瑞聲（０２０１８）同高偉電子

（０１４１５）就分別跌咗超過１巴仙同跣低近兩巴仙，報１５２﹒２銀同２﹒４銀。



＊煤炭需求減煤股真係慘，水泥佬唞氣金屬佬頹廢＊



自從天氣暖返之後，煤炭需求就持續縮水，煤炭大佬神華（０１０８８）

（滬：６０１０８８）上個月嘅煤炭銷量按年插水１３巴仙，頭兩個月就跌咗超過４巴仙，加上

呢排煤價ＫＥＥＰ住跌，神華今日跣低近３巴仙，報２１﹒１銀，兼係全日跌幅最勁嘅藍戰士。

神華Ａ仔一樣重傷，跌咗超過半成。其他街坊都一樣畀缸友掟貨，兗煤（０１１７１）就急插超

過４巴仙，報１０﹒０２銀，最低曾見１０蚊。中煤（０１８９８）就比較硬淨，跌咗近兩巴仙

，報３﹒４５銀。

上個禮拜神州陸續有唔少地方都開始上調水泥價格，唔少水泥佬上個禮拜嘅表現都相當省鏡

，水泥一哥海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）上個星期就彈起超過８巴仙，但今日

就回吐超過兩巴仙，報４３﹒４銀。Ａ仔就碌低近４巴仙。華南水泥龍頭潤泥（０１３１３）就

比較生性，朝早一度喺六年半新高６﹒９６銀插旗，埋單就升咗唔夠１巴仙，報６﹒８６銀。

金屬佬都一樣冇乜運行，加上花旗國早排話要徵收鋼材同鋁材關稅，即使對神州影響唔大，

但缸友都係走為上著，馬鋼（００３２３）聽日放榜，今日碌低近兩巴仙，報３﹒６９銀。鞍鋼

（００３４７）就跣低１巴仙，報７﹒８５銀。同時搞金礦銅礦嘅紫金（０２８９９）就跌咗超

過兩巴仙，報３﹒７８銀。招金（０１８１８）舊手賺多咗超過８２巴仙，全日彈起唔夠１巴仙

，報５﹒８１銀。



＊半新丁腳軟賓仕亦心酸，毛記傳超購萬華高高收＊



以下呢幾隻半新丁今日似乎都冇咩運仔！賓仕國際（０１７０５）一開市就畀人掟貨，開市

大概兩個鐘，仲一直低見３﹒１５銀添，真係慘慘豬囉！即使午後都收復咗唔少失地，但收市時

跪低近１７巴仙，報３﹒３４銀。但好彩嘅係，若以收市價計算，仍較１蚊招親價高約２﹒３倍

，仲揸緊貨嘅缸友每手仲賺緊９３６０蚊。

至於街坊光麗科技（０６０３６）上周五（１６日）加入魚缸呢個大家庭，嗰日曾高見

１﹒１９銀嘅上市新高，但放完兩日假返嚟後，有唔少缸友都想先行獲利，結果搞到光麗垂頭喪

氣，全日冇咗２０巴仙，報０﹒７２銀，但仲未掟貨嘅缸友仍然有錢賺，以招股價０﹒５銀計，

每手賺１１００蚊。

聽完Ｄ慘慘豬嘅半新丁故事後，等大家聽番Ｄ開心嘅消息啦。搞《１００毛》雜誌同「毛記

電視」嘅毛記葵涌（０１７１６）上個禮拜五開始招股，喺「珍珠奶茶」嘅爆升效應下，孖屐有

傳佢首日孖展超購逾千倍，叻！揸住毛記葵涌１０巴仙股份嘅萬華媒體（００４２６）跳高約

１３巴仙，報１﹒５５銀；至於萬華媒體個阿媽世界華文媒體（００６８５）就坐火箭最多升高

超過４倍，高見３﹒６９銀，創咗近２４年新高，雖然收市前縮番晒，但全日埋單都彈高約

１﹒７倍，報１﹒９２銀，勁。請請！



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