《真知灼見－溫灼培》歐美會否爆貿易戰主宰美元後向

《真知灼見》聯儲局將於周二（２０日）、三（２１日）議息，會議結果將於周四（２２日

）本港時間凌晨２：００公布；不過，筆者認為聯儲局議息會非本周市場焦點所在。本周聯儲局

加息是意料中事，對於未來加息步伐，相信這亦非聯儲局主席鮑威爾所能預測，視乎美國與其他

國家的貿易紛爭會否演變成全面貿易戰，從而拖垮全球包括美國經濟。所以，筆者會把本周焦點

放在周五（２３日），看特朗普政府在正式執行對鋼及鋁的入口關稅前夕，會否及時給予歐盟豁

免，從而避過與歐盟作正面貿易衝突。當然，也需關注美國將如何收窄與中國間的貿易不平衡。

若環球貿易衝突升級，料澳紐元將首當其衝遭拋售；相反，日圓或可受惠於避險功能而升值。



＊歐元升跌還看「戰事」程度＊



假使歐美之間不存在貿易戰，隨著歐洲的政治趨穩定，經濟高速增長，筆者會看好歐元前景

。歐元作為美元以外的最大貨幣，也是說筆者自然看淡美元；但如爆發貿易戰，情況將較複雜。

特朗普曾警告，如歐洲在貿易上報復美國，他下一輪將會對歐洲入口車徵重關稅；倘這情況出現

，料歐洲貿易將重創並使歐元受壓。所以貿易戰一旦爆發，歐元是升是跌，還看「戰」的程度而

定。按歐央行行長德拉吉上周指，上述關稅對歐盟經濟影響有限。問題在於歐盟會否作出報復從

而與美國全面爆發貿易戰。



＊澳元前景最大隱憂＊



反觀澳元匯價，現時澳元息率為１﹒５％，新西蘭息率為１﹒７５％。如本周美國加息，美

息將高於澳洲並與新西蘭看齊。澳息低雖屬負面，但非致命。如環球經濟能繼續以高速增長推升

商品價格，這可輕易抵銷低息對澳元帶來的負面影響。不過，現在最擔心是環球貿易戰會否爆發

，這是對澳元前景的最大隱憂。澳元暫料於７８美仙徘徊，８０美仙阻力大。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

