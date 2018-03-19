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19/03/2018 10:00

《保障全方位－左偉豪》長期護理保障，為退休作好準備

　　《保障全方位》上月政府發布２０１８至２０１９年度財政預算案，擬透過扣稅優惠推動私
營年金市場，並已委託保監局推出指引，若「延期年金」符合當局標準，即可獲扣稅優惠。除了
按證公司推出的年金計劃外，近年不少保險公司都紛紛推出針對銀髮市場的多元化保險產品，以
回應市場對退休保障日益增加的需求。
　　此外，香港人均壽命持續增長，於２０１９年，年屆４０歲的男性及女性平均可活到
８２﹒９歲及８８﹒３歲（資料來源：香港特別行政區政府統計處《香港人口推算２０１５－
２０６４》）。縱然長壽可讓我們與摯愛共度更多美好時刻，但隨年齡增長，疾病、意外受傷或
自然衰老都會令健康面臨威脅，亦或會為自己及家人帶來沉重的財政負擔。因此，要及早為退休
作好準備，擁有一份周全的保障計劃是不可或缺的。

＊無法自理，病者及家人身心壓力增＊

　　早前有研究指出，８５歲或以上的長者中約有三成患上認知障礙症（資料來源：香港社會服
務聯會《老年癡呆症（認知障礙症）（腦退化症）２０１２－２０１７策略行動方案》）。病者
的認知能力會逐漸喪失，記憶力、語言能力和決策能力等均會日漸衰退，以致日常生活、行為及
情緒亦受影響，嚴重者更會喪失自理能力。另一方面，大部分中國人都想居家安老，所以若決定
由家人照顧病者，則照顧者的日常工作必然受到影響，況且家人亦未必具有照顧病者相關的專業
知識，這為照顧者帶來的身心壓力更是不容忽視的。

＊長期護理保障，計劃為患者及家人提供全面支援＊

　　市場上有些專為喪失自理能力的患者及其家人而設的長期護理保障計劃，計劃為患上認知障
礙症或喪失自理能力的病者提供保障。該類計劃會為患者及其家人提供持續及適時的財政援助，
例如每月保險賠償至１００歲，每月保險賠償額更會因應病者年齡而增加，直至被保人身故為止
。除財政支援外，部分計劃更會為患者及家人提供適切的支援服務，如照顧者培訓及家居改善諮
詢服務。
　　最後，要防範疾病威脅，總是預防勝於治療，有些保障計劃更會細心地提供健康風險評估檢
測服務，例如糖尿病基因檢測和早期認知障礙症檢測，讓被保人及早發現潛在健康問題，把握治
療的黃金時間。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監　左偉豪》

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