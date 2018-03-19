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即市新聞

19/03/2018 11:21

《豐碩成果－盧穗欣》把握調整過後的入市時機

　　《豐碩成果》最近金融市場的波動性有所緩和，投資者的恐慌情緒漸漸退卻。重回基本層面
，目前各項經濟條件仍然有利後市發展，投資者是時候採取較為進取的策略，股市尤其是新興市
場的前景值得看好。
　　上月出現的市場調整並未對實體經濟構成打擊，從基本因素而言，美國多項領先指標反映經
濟增長繼續強勁，雖然歐洲的經濟數據稍為回落，但市場對企業的收入及盈利增長保持樂觀態度
。環球股市於調整後已開始回穩，主要股市指數今年對目前為止仍然錄得升幅。
　　企業公布的２０１７年第四季盈利向好，各地市場的盈利前景繼續被調升，當中以美國及日
本較明顯。多個股市指數已收復部分因調整而引致的損失，目前市況「雨過天青」，為投資者提
供重新入市的時機。我們根據以下三項因素，決定對股市投下信心一票。

＊股份回購帶來支持＊

　　第一，環球股市自去年起的升浪由科技及金融股帶動，現在該兩個板塊的表現繼續領先整體
市場，反映股市的基本格局不變。第二，受到正面的經濟條件所推動，今年全球整體的企業盈利
增長預期將超過１５％。第三，企業增加資本開資以及加快回購股份的計劃，將對股價帶來額外
支持。
　　在各地股市當中，我們特別看好新興市場的前景，一方面原因是企業盈利的增長可望高達
１５﹒７％，其次是美元可能走弱令新興市場進一步受追捧。美國的稅務改革令雙赤字（經常帳
赤字和財政赤字）問題惡化，將會導致美元匯價受壓，美元可能繼續貶值，到今年年底可能跌至
１歐元兌１﹒３美元水平。
　　通脹稍為上升，主要由於周期性經濟因素所帶來的壓力。市場已普遍預期美國聯儲局於本月
的議息會議後加息，投資者對局方的前瞻指引信任程度有所增加，利率市場已反映今年內加息三
次的預期。
　　美國債券息率波動是導致上一輪市場調整的元凶，不過債息急升的情況可能暫時告一段落，
債券價格預料於現水平企穩，美國十年期國庫債券息率將不會長時間超出３％的技術性關口。現
在市場上缺乏能引致債市出現下一波拋售的因素，雖然中線而言債息仍然向上，但預期每次當債
息上移，之後會維持一段較長時間的橫行局面。《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》

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