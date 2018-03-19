平保績前造好，港股微升１１點收３１５１３，成交１０６２億元

《經濟通通訊社１９日專訊》美國三大指數上周五（１６日）均錄得升幅，同時長和系主席

李嘉誠上周五收市後宣布退休，今早長和系及多隻重磅股走低，令港股早上低開１３１點報

３１３７０，未幾跌至３１２４４低位挫２５７點。其後有資金趁低吸納本周內將放榜的藍籌股

，當中平保（０２３１８）明日放榜前造好，帶動港股倒升最多１５４點見３１６５６點。不過

本周三（２１日）放榜的騰訊（００７００）午後股價偏軟，拖累港股收窄升幅，最終僅升

１１點或０﹒０４％，報３１５１３點，主板成交１０６２﹒２２億元，按日跌２６﹒１％。不

過上周五成交較高，主要是當日收市後富時指數換馬所致。

國指跌１２點或０﹒１％，報１２６６０點。滬指升９點或０﹒２９％，報３２７９點。



＊內房股遇冷，長和系普遍偏軟＊



迎接今周港股超級周，多隻重磅股公布業績，平保明天放榜，價漲２﹒０６％，報９１﹒５

元。吉利（００１７５）同樣和騰訊於後日出業績，前者升１﹒７％，報２６﹒９元，騰訊則跌

０﹒７３％，報４６１﹒８元，以全日最低位收市。銀娛（０００２７）則升２﹒４４％，報

７１﹒５元，為全日升幅最大藍籌。

住建部長強調「房子用來住」，拖累下周一（２６日）放榜的萬科（０２２０２）下跌

３﹒３３％，報３３﹒４元。碧桂園（０２００７）明日公布業績前亦先升後跌，最終滑落

２﹒１７％，報１６﹒２元。其他重磅股方面，野村指觀望內地ＣＤＲ影響，港交所（００３８

８）續跌１﹒７７％報２７７元。

李嘉誠宣布退休及長和系公布業績後，大行唱好長和（００００１），惟仍跌１﹒８７％，

報９７﹒０５元，而長實（０１１１３）則跌０﹒５７％，報６９﹒６元。長建（０１０３８）

跌１﹒５％，報６５﹒９元。電能（００００６）跌２﹒０４％，報６９﹒７５元。



＊毛記葵涌孖展熱爆，世界華文萬華媒體落鑊＊



毛記葵涌（０１７１６）首日孖展反應熱爆，超購逾千倍。世界華文（００６８５）持有萬

華媒體（００４２６）約７３％股權，而萬華媒體則持有毛記葵涌約１０％股權。世界華文爆升

１﹒７倍收報１﹒９２元，盤中高見３﹒６９元升幅達４﹒１倍；萬華媒體亦飆升逾１３％報１

﹒５５元。

細價股炒風熾熱，中國醫療（０８２２５）料去年多賺逾１３倍，於本周三（２１日）放榜

前急漲逾６７％報０﹒４元，為第二表現佳個股。

善樂（０１６６０）大幅炒高３７％，報２﹒３７元，涉資１﹒１７億元。該股自本月初公

布易手後，股價已累漲４倍。（ｆｆ）

