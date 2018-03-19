《每周華語－黃溢華》上市條例「大爆炸、真創新」之啟示

《每周華語》生物科技產業對我們的醫藥及醫療起了重大各方面的革新。例如生產治療癌症

藥物的基本成份，已有突破性的方案，可大幅降低生產成本。又近十年日見突飛進的癌症免疫治

療（Ｉｍｍｕｎ－Ｏｎｃｏｌｏｇｙ，ＩＯ），有關新藥推出市場時，亦有更多在測試降段，有

助治療不同的癌症等。



相信大家都知道２０１８年初香港交易所宣布有關生物科技企業上市的新條件。在特定的條

件下，生物科技即使沒有收入也可申請於主版上市……



此一破格、突破性放寬可於主版上市的新規定，可視為香港的創新科技融資利用上市的「大

爆炸」（Ｔｈｅ Ｂｉｇ Ｂａｎｇ）。配合大灣區政策的細節即將公布，推動本地生物科技與

醫療創新的新格局將見全面的革新。不只香港及珠海等地區企業受益，中國內地各主要省市的相

關企業自然聞風而至；歐美等地的獨角獸企業亦垂青香港的破格機遇。



本周四（２２日），香港交易所舉辦香港首屆香港峰會：主旨是「此次香港生物科技峰會旨

在為生物科技公司提供與投資者、市場參與者以及資本市場專家互相交流的渠道，並共同建構香

港生物科技的投融生態系統。」



萬事起頭難，香港交易所任重道遠，好像孫悟空西經一樣，上天落地用盡十八般武藝，為玄

奘法師護駕。最終得成正果，與玄奘師傅返回西安：「成功集資、上市乎」。



「創新」：不只是口號，必須加以落實及執行。由珠海，以至本地中大、港大及科大各大學

單位，都潛在「無」收入，但價值很高的生物科技項目。港交所及特區政府全力「創新」，考驗

仍大，因為香港科研科技及各相關的領域，都存在不同的「大落後」。港交所破格以「無」收入

仍可申請上市，對生物科技大小項目確有得益。今時今日，各國都投入大量資源推動生物科技及

醫療科研等等。不少企業有知識產權又新藥在測試規範中，未有收入到位，有必要利用上市方案

去得到資金！



法規及不少限制。都使內地不少生物科技及醫療產業未能於市場融資。今天港交所有全方位

新思維的上市條例╱方案，有助區內甚而全中國之企業來港，申請上市，以方便面向世界，亦使

香港交易所把國家及海外市場連接起來。往前看，不只生物科技，其他科研科技產業也應有革新

的上市規劃，有助香江成為更強大的集資中心。歐美日等國有自己的科研產業集資圈子。香港交

易所可以利用自身的獨特歷史、地位及政策，成為中國對外及自身科研產業的平台。本周四

（２２日）的香港生物科技峰會乃第一步，要取西經，仍要大家努力、忍耐，才有真正的成果。



中國及歐日不少團隊都有生物科研突破，花費不少。新藥臨床試驗不易成功，但科研支出巨

大，推出市場，亦不代表成功！大藥廠已上市者可以應付，但不少細團隊，便要有更多渠道去融

資！其中利用股市乃自然不過的商業行為了。《資深市場人士 黃溢華》

