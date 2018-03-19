《地產人眼－黃漢成》地皮投資易過買樓，欠缺審查牽連大

《地產人眼》有留意賣地新聞的話，都應該會看過發展商代表拿著標書的相片，這些標書大

小不同，小的可能只需一個公文袋，大的則可以載滿一個箱，似乎投標官地的標書並沒有統一格

式。事實上，政府從不會理會發展商的項目規劃如何，只要日後的建築符合賣地條款就可以，所

以標書上其實簡單用一張Ａ４紙寫上投標公司名稱和銀碼就可以，根本用一個信封就能解決。

也因為政府只看投地銀碼，而不看發展商的項目規劃意向，甚至忽略資產和財務審查等細節

，所以近月中資企業海航能夠輕鬆將手持的啟德地皮轉手；雖然這情況仍不普遍，但當中衍生的

問題和社會輿論卻不少。



＊投資物業入市及借貸規管極嚴＊



眾所皆知，現時政府對投資物業的入市規管十分嚴格，從業主是否自用到持有時間都有不同

程度的限制，而且全面函蓋住宅和工商舖物業，如果購入物業是用作投資，貸款額將低至三成，

即使工商舖物業亦要繳交雙倍印花稅，住宅物業更不用說，印花稅高達１５％，海外買家再要額

外多徵收１５％稅款，如在三年內轉手還要繳付額外印花稅。



＊地皮牽連廣入市轉手卻甚寬鬆＊



即使手持的現金足夠繳付稅款及首期，到銀行申請按揭亦同樣要「過關斬將」，不論借貸紀

錄、收入、存款還是年齡都要經過嚴格審核，這都是拜金管局一直收緊按揭政策所賜。試問一幅

面積龐大，又關係香港未來發展、樓市供應的地皮，為何入市和轉手的規限卻顯得如此寬鬆？若

下次因資金問題需要轉售的地皮屬於商業地，而這類地皮的造價一般比住宅地高，可投資發展的

發展商亦更少，如該財團未能適時找到合適的買家，只能撻訂收場，那不但會影響政府的供應部

署，市場更會因而大失方寸，隨時迎來難以挽救的跌勢，試問政府又怎可繼續袖手旁觀，忽視此

問題？《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

