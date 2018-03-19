【兩會直擊】譚耀宗當選人大常委，宣傳修憲推廣大灣區為首要任務

《經濟通通訊社兩會採訪組１９日北京專電》全國人大代表１８日選出新一屆人大常委會委

員，譚耀宗接替范徐麗泰當選人大常委。他表示，上任首要任務是宣傳修憲內容及推廣大灣區規

劃發展等。

民建聯前主席譚耀宗以２９４１票贊成、９票反對及５票棄權，得票率逾９９％當選１３屆

人大常委，他表示，今次高票當選反映內地重視香港，未來會將港人聲音帶到中央及人大常委會

，冀起到橋樑作用。

另外，他又認為，人大８３１方案值得支持，遺憾早前未能獲得通過。若果香港社會及立法

會能夠形成共識支持方案，相信可以考慮重啟政改，否則就很難成事，期望香港社會重新考慮，

早日落實普選特首。

至於《基本法》２３條立法，譚耀宗認為，立法的責任主要在於特區政府，強調２３條立法

是憲制責任，相信政府有計劃安排立法，並重申國家安全人人有責。



＊范徐麗泰：任務完成感輕鬆，未來會減少發聲＊



而卸任的范徐麗泰則表示，譚耀宗今次屬於高票當選，反映全國人大代表對港澳的支持，認

為譚耀宗在香港政壇多年，又曾參與起草《基本法》，相信會比自己更了解《基本法》及一國兩

制的背景及過程，能夠勝任人大常委一職。

她又指，對於卸任感到輕鬆及開心，認為過去已盡本份辦事，而自己已參與政治一段長時間

，相信香港市民期望見到新面孔，未來會減少就政治議題表達意見，花更多時間推廣中國歷史、

中國文化及國情教育等。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

