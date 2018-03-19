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19/03/2018 11:28

【人行換帥】易綱擁「知青＋海歸」經歷，匯改下一步動作引遐想

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》周小川的繼任者，在經過中外媒體一大輪的「競猜」
後終於揭盅，獲國務院總理李克強提名的現任人民銀行副行長、國家外匯局局長易綱最終高票當
選。
　　當選新一任人行行長後，易綱形容心情「平靜且莊重」，使命「神聖和光榮」，上任後的主
要工作任務是要實施好穩健的貨幣政策，同時推動金融的改革和開放，並保持金融業穩定。
　　２００４年７月出任人行行長助理、２００７年１２月出任人行副行長的易綱，可謂周小川
的左膀右臂，尤其是２０１５年「８．１１」人民幣驚天跳貶後，兼職國家外匯局局長易綱頻頻
亮相為人民幣「背書」，最耳熟能詳的莫過於他２０１５年８月１３日出席人行匯改吹風會，強
調「中國絕不會以貶值來促進出口，絕不會打貨幣戰」。

＊插隊反思政府職能＊

　　現年６０歲的易綱跟有習近平「財經國師」之稱的劉鶴一樣，同樣擁有「知青＋海歸」經歷
。入讀北大經濟系前，他在北京郊外的順義縣插隊，經歷一切都須定量供應的計劃經濟時代，在
困惑中反思政府的職能與定位。
　　１９８０年，易綱遠赴美國求學，先後入讀哈姆林大學工商管理專業、伊利諾大學經濟學專
業，並於後者獲經濟學博士學位，研究領域為計量經濟學和貨幣銀行學。據指，易綱剛求學美國
時每周到餐廳打零工三次，賺零花錢，最窮時身上僅有兩美元，選讀伊利諾伊大學，是因該校予
他學費全免。
　　博士畢業後，易綱在美國印第安那大學經濟系一呆就是８年，１９９２年更獲該校終身教職
。任教期間，易綱即著迷研究中國通脹現象和貨幣發行。他曾把「控制通脹、保持增長、創造就
業、貿易平衡」稱作央行的四大目標，認為只有４個目標都得以實現，中國經濟才能走上可持續
發展之路。

＊反僵化、固定匯率＊

　　１９９８年，中國通貨緊縮驟現，加入人民銀行未久的易綱初試鋒芒，提出應適當增加貨幣
供給，優化利率結構及擴大財政支出增加總需求。他同時強調，通縮的深層原因是信用制度的破
壞，　建立並完善中國的信用制度才是治理通縮的根本。
　　此後，易綱自２００９年７月出任國家外匯局局長，他指，人民幣匯率形成機制改革的最終
目標是使人民幣成為可兌換貨幣。２０１４年，人民幣持續升值預期高漲之際，他發表「中國將
深入研究托賓稅等手段抑制熱錢出入」的言論，一時之間引發熱議。２０１５年，人民幣單日暴
跌２％引發全球震盪，他仍堅定表示，「一個僵化的、固定的匯率是不適合中國國情的，也是不
可持續的。」
　　易綱對人民幣匯率管理的掌控，讓坊間遐想匯改的下一步動作，會否是推動人民幣匯率實現
清潔浮動完成「臨門一腳」。而如何在打好防範和化解金融風險的攻堅戰和管住貨幣供給總閘門
的同時，穩定經濟增長，或許將面臨較周小川更大的挑戰。

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