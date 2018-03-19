【三方牌局】侵侵簽台灣關係法攪局，陸台出招搶「Ｌｉｋｅ」

《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》有「五大鷹派」護身的美國總統特朗普，繼將中國每

年削減對美貿易順差「１０億」美元的要求坐地起價至「１０００億」美元後，周末（１７日）

最新簽署《台灣旅行法（Ｔａｉｗａｎ Ｔｒａｖｅｌ Ａｃｔ）》，大有將中美關係亂局愈攪

愈渾之意。加上台灣行政院最新針對大陸國台辦３１項惠台措施提出「八大策略」反制，中美、

陸台、美台三方牌局勢添新暗湧。



＊打破禁忌，美台各級官員可互訪＊



討論多時的《台灣旅行法》最終獲簽署生效，被台灣方面認為是自１９７９年《台灣關係法

（Ｔａｉｗａｎ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ Ａｃｔ）》後，美台關係的重大突破。

根據該法案，美國所有層級的官員均可訪台及與台灣官員會面；台灣官員亦可以「受尊重」

的形式訪問美國，與包括國務院、國防部在內的華府各級官員會見。

此舉相當於打破美國１９７９年與台灣「斷交」後，台灣正副「總統」、行政院長、「外交

部長」、「國防部長」等５種官銜政治人物禁訪華盛頓的「五黑名單」。而理論上看，特朗普亦

可訪問台灣。

台灣「總統府」發言人對美國國會通過《台灣旅行法》表示感謝，稱未來台灣會持續與美方

發展更為堅實的合作關係；台灣「外交部」則指，法案鼓勵美國政府增進台美雙邊官方交流層級

，進一步提升台美關係。



＊環時警告：全面報復、不惜武統＊



一如預期，中國外交部、駐美使館、國防部、國台辦等齊齊出聲表示反對。國台辦抨擊台灣

不要「挾洋自重」，並建議大陸增加對台軍事壓力。

素來言論惹火的《環球時報》則警告，大陸的對美外交報復將會是全面的，「這將大大增加

美國處理世界很多問題的成本，讓華盛頓深刻了解台灣問題為何碰不得。」文章更強調，《台灣

旅行法》通過後，勢必使大陸下決心「解決台灣問題」，甚至不惜發動武力統一台灣的全面軍事

行動。

特朗普明知「一個中國」是中國大陸不可觸碰的紅線，如今卻親自簽署《台灣旅行法》，除

了顯示其「狂人」本色，實則是借「台灣牌」為可能的中美貿易戰增添籌碼。

前台灣駐美大使沈呂巡就稱，《台灣旅行法》的通過與有效落實是兩回事，況且法案並沒有

清楚說明鼓勵台灣高層「訪問華盛頓特區（Ｖｉｓｉｔ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ ＤＣ）」，只

是說「進入美國（Ｅｎｔｅｒ Ｕ﹒Ｓ﹒Ａ﹒）」。



＊富士康跑步回Ａ，台８策略應對＊



另一邊廂，全球最大電子代工企業 台灣鴻海旗下富士康登陸Ａ股申請，僅３６天就獲中證

監「光速」審核通過，引發大中華區關注。國台辦另宣布大規模惠台措施，鬆綁多項針對兩岸的

經濟、文化和產業限制，大有「以利促統、人心回歸」之意。

動作隨即引發台灣行政院緊急回應，除了將國台辦措施分為「既有」、「擴張」、「新增」

等三類，更提出四方向和八策略應對。其中，４方向包括：優化就學就業強化留才攬才、維持台

灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場，及強化文化影視產業；８策略包括：提升學研人才獎勵

、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產

業創新升級、擴大股市動能及國際能見度、加強發展影視產業等。

因應富士康「光速ＩＰＯ」，台灣行政院宣布，將台股ＩＰＯ上市審查期由現行的８周縮短

至６周，並增列大型無獲利公司上市條件；另將積極輔導台灣上市公司的海外子公司回台掛牌。



＊美前大使籲２０４９期限放心上＊



大陸月初對台推出「開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多，都是前所未有」的惠台措施

，聯想全國人大１１日通過修憲，時機耐人尋味。

坊間就指，習近平去年１０月於《十九大報告》明確稱，「解決台灣問題，完成統一是中華

民族根本利益所在」，「在任內解決台灣問題」或是其政策選項之一。

美國前駐中國大使芮效儉（Ｓｔａｐｌｅｔｏｎ Ｒｏｙ）認為，雖然習近平沒有明確提出

統一時間表，但習近平曾引用鄧小平的話表示，台灣問題「不能留給下一代」解決，意思已經十

分明確。他認為，３０年時間（指現時至２０４９年中華民族實現偉大復興目標）在人類歷史非

常短暫，但外界必須把這個期限「放在心上」。

中國大陸面對一邊是聲稱「無所畏懼」、力抗中國大陸的台灣；一邊是擅於製造矛盾、漁翁

得利的狂人特朗普；三方牌局，誰也無法揣測具體事態走向，而中國大陸對《台灣旅行法》下一

步的具體回應動作將牽動牌局發展。（ｚｚ）

