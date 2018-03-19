《融天納地－溫天納》Ａ股與港股之爭

《融天納地》過去數周內地與香港媒體多次專訪筆者，討論香港年輕人未來在大灣區發展的

機遇及挑戰。內地與香港互聯互通，內地人才南下，香港人才北上已經成為趨勢，南下北上是否

屬機遇，歸根究底在於相關年輕人自身能否自強不息裝備好自己。互聯互通將會愈來愈廣、愈來

愈深，內地金融市場將會肯定越來越國際化，香港的優勢難免淡化。



近期市場有很多資本市場新發展及消息，如內地資本市場將加速發展中國預托證券

（ＣＤＲ），加快吸納所有紅籌企業以及在境外上市的中資科技企業回歸Ａ股，甚至有提及會否

開放同股不同權等等建議。有些已經落實，有些看似僅屬吹風，引起香港證券業及交易市場的關

注。



不少在國際市場已經或準備上市的內地企業已經率先表態，明言年底前回歸內地股市。面對

如此競爭，據稱香港交易所業界已經進入戒備狀態，力爭企業赴港上市之決心不變。無論如何，

如筆者上周所言，李克強總理在兩會工作報告的工作建議的第一條即優先提出了「發展壯大新動

能、加快製造強國建設」，建議「做大做強新興產業集群，實施大數據發展行動，加強新一代人

工智能研發應用，在醫療、養老、教育、文化、體育等多領域推進「互聯網＋」」以及「推動集

成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展」。這些都是需要資本

市場的推動及配合。



其後，在第二條即提到要加快建設創新型國家，把握世界新一輪科技革命和產業變革大勢，

深入實施創新驅動發展戰略，不斷增強經濟創新力和競爭力。在具體規劃上，國策發展更具操作

性，激勵人材發展，提出了「落實和完善創新激勵政策。賦予創新團隊和領軍人才更大的人財物

支配權和技術路線決策權。探索賦予科研人員科技成果所有權和長期使用權。」，國家亦予以支

持，「設立國家融資擔保基金，支持優質創新型企業上市融資，將創業投資、天使投資稅收優惠

政策試點範圍擴大到全國。」，政策十分到位，與早前中國證監會鼓勵四個行業（生物科技、雲

計算、人工智能、高端製造）「獨角獸」公司上市以及海外互聯網企業回歸Ａ股的政策互相呼應

。在Ａ股發展的同時，香港證券市場如何面對Ａ股的競爭，亦值得大家的深思。



無論如何，Ａ股加速國際化已經是一個事實，上周筆者分別接受上海證券報及證券時報的專

訪，談到ＭＳＣＩ新設立１２個中國相關指數的背後意義。本次發布是為Ａ股納入ＭＳＣＩ指數

做預熱準備，ＭＳＣＩ中國Ａ股指數本身就有包括了滬深３００重要標的個股，本次推出是新的

指數產品為中小盤投資提供了參考標的，有助於投資者接觸到更多不同類型的Ａ股股票。



這１２個中國相關指數涵蓋大型、中型、中小型股指和Ａ股人民幣指數等不同類別。對此，

資深投資銀行家溫天納表示，這種做法是把納入的標的做分類參考。ＭＳＣＩ此次推出這１２只

指數主要是為ＭＳＣＩ「納Ａ」做準備，同時出於分散產品的考慮給投資者提供參考，讓投資者

「預熱」。「１２個指標面世並不意味著投資者或基金馬上開始追踪它們，基金也並不一定設立

相關對標的基金產品，投資者會有自己的決定。不過，此次發布的１２個新指數，在筆者眼中看

來，可能會成為Ａ股逐漸被更大幅度納入ＭＳＣＩ的「後備部隊」。



上述指數包括多個中盤股和中小盤股指數，這兩類個股並不在第一步被納入的考慮範圍，

ＭＳＣＩ在今年６月將僅納入可以通過滬股通或深股通交易，且不因停牌而被排除在外的大盤Ａ

股。Ａ股進入了最後倒數的新時代，很值得期待。此後，Ａ股市場和國際投資者的互聯互通，比

起其他形式將來得更加徹底。本次發布可謂是為Ａ股納入ＭＳＣＩ指數做預熱準備，ＭＳＣＩ中

國Ａ股指數本身就有包括了滬深３００重要標的個股，本次推出是新的指數產品為中小盤投資提

供了參考標的，有助於投資者接觸到更多不同類型的Ａ股股票。



在這大背景下，香港如何出招應對？值得思考。政府、業界、市場從業員如何共同努力在香

港現有優勢下固本培元，將會是答案。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

